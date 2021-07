SESPA vai repassar a Santarém mais de 10,5 mil doses de vacina contra Covid-19

O município de Santarém, no oeste do Pará, será uma das 12 cidades paraenses que vai receber, nos próximos dias, novas doses da vacina Pfizer para a vacinação contra a Covid-19. Será um total de 2.340 doses do imunizante da Pfizer/BioNTech. Também serão enviadas 2.400 doses da Coronavac e 5.830 doses da Astrazeneca. Santarém vai receber um total de 10.570 novas doses. A distribuição será feita pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) via 9º Centro Regional de Saúde.

De acordo com informações divulgadas pela Sespa, o 9º CRS receberá 6.320 doses da Coronavac, 31.495 doses de Astrazeneca e 2.340 doses de Pfizer para distribuir aos municípios da região. Em relação às doses da Pfizer, apenas Santarém, no oeste paraense, vai receber novos lotes deste imunizante.

Também estão na lista da Sespa para receber doses da Pfizer, as cidades de Belém, Ananindeua, Benevides, Marituba, Santa Izabel do Pará, Bragança, Capanema, São Miguel do Guamá, Barcarena, Marabá e Parauapebas.

O Pará recebeu 80.730 doses da Pfizer do Ministério da Saúde.

O imunizante tem recomendação específica para armazenamento: temperatura de 6º a 8º graus. Além disso, tanto o transporte quanto a aplicação da vacina da Pfizer devem atender a condições específicas.

Antes de enviar o imunizante aos municípios, a Sespa verifica se existe condições técnica para receber as doses da Pfizer, que envolve logística de armazenamento, transporte e, por fim, aplicação.

A Sespa não precisou a data de envio das doses, informou apenas que ocorrerá nos próximos dias. A logística de entrega já está sendo elaborada por uma equipe técnica da Secretaria.

Esta semana, o Ministério da Saúde informou que a pasta está avaliando reduzir o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer dos atuais 90 dias para 21 dias, conforme a bula.

Atualmente, o ministério pratica o intervalo de 90 dias.

Fonte: O Estado Net