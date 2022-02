Sessão da Câmara Municipal de Itaituba termina em quebra-pau

A sessão de abertura dos trabalhos legislativos em 2022 da Câmara Municipal de Itaituba (CMI), no sudoeste do Pará, terminou em confusão na manhã desta terça-feira (1º). A briga teria começado depois que um comunicador local gravou áudios supostamente denegrindo a imagem da vereadora Odinea Serrão Peres (PP). Durante a sessão, familiares e a parlamentar partiram para cima do comunicador, que se encontrava no plenário.

Vídeos gravados de celular pelo público que estava na Casa de Leis mostram que os ânimos ficaram bastante exaltados. “Eu não tenho medo de você, vagabundo”, diz uma mulher, enquanto o presidente da Câmara, Dirceu Biolchi, pede: “Meu povo, vamos nos comportar”. Depois a mulher continua: “Eu não tenho medo de você, seu vagabundo, safado”.

Um homem parte para cima do comunicador e ambos iniciam luta corporal, mas logo são separados. Um verdadeiro quebra-pau. Controlada a situação, a vereadora Odinea se manifestou e disse que tem sido, constantemente, atacada pelo comunicador. “Blogueiro de verdade não usa essas falas para falar mal dos vereadores que estão aqui para trabalhar. Todos os blogueiros que eu conheço falam um pouco de cada vereador. Ultimamente, sou eu que estou sofrendo ataque através daquele ‘Zeca Tatu”, falou.

“Tive que pedir ao Jurídico desta Casa para que tome providências, porque, se hoje eu fosse presidente da Casa, esse cidadão não entrava aqui, porque um homem que vem assistir a sessão e denigre a imagem das autoridades, não poderia fazer uso da palavra”, defendeu.

Por meio de um comunicado, a Câmara Municipal de Itaituba disse que lamenta as agressões ocorridas no plenário nesta terça. “A sessão de abertura das atividades legislativas de 2022 foi interrompida por discussões que fugiram ao controle e geraram desconforto para o público presente”, diz a nota. O comunicado também afirma que todos os envolvidos serão encaminhados para procedimentos cabíveis, tanto no âmbito civil quanto no regimento interno da Câmara.

Fonte: Portal Debate Carajás, com O Liberal