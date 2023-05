Sessão de cinema marca lançamento do filme Amazon: Guerreiros da Amazônia

A Prefeitura de Santarém, através da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), e o autor Ronaldo Barcelos, escritor da trilogia Amazon: Guerreiros da Amazônia, promoveram ontem o lançamento oficial da trilogia em uma sessão de cinema gratuita no shopping Rio Tapajós. A obra conta a história de guerreiros inspirados nos animais amazônicos que lutam pela preservação das nossas florestas e rios. A trilogia e o filme tem como objetivo aguçar a imaginação das crianças, usando o lado lúdico para encantar os leitores e telespectadores da obra.



Participaram do evento usuários dos serviços de assistência social do CRAS Urumari. Celsa Brito, secretária municipal de Trabalho e Assistência Social, mostrou-se falou sobre a iniciativa do projeto.



“Poder proporcionar essa experiência para nossas crianças, acompanhadas pelo CRAS Urumari, sem dúvidas ficará marcado em suas memórias, principalmente, para aqueles que estão vivenciando essa experiência pela primeira vez. Agradecemos a parceria com a Secretaria de Turismo que nos possibilitou ofertar essa possibilidade para nossos usuários”, agradeceu Celsa Brito.



O pequeno Lucas Emanuel dos Santos Sousa, usuário dos serviços do CRAS, já começou a ler a trilogia.



“É importante participar desse momento de descontração, eu já até comecei a ler o livro, mas não terminei e estou ansioso para poder assistir o filme juntamente com meus amigos”.

Ronaldo Barcelos explicou que projeto nasceu há 25 anos, com o sonho de produzir a partir de desenho animado nas telas do cinemas.



“Tentamos aproximar as crianças com a Amazônia. No filme, elas encontram diversão e educação. As crianças adoram e nós disponibilizamos para todas as idades, com músicas, filmes e os livros, que também está à disposição para serem baixados gratuitamente. Precisamos investir em nossas crianças para poder transformar o mundo”, disse o autor.

Para finalizar, o secretário de Turismo, Alaércio Cardoso, falou sobre a emoção em estar recebendo em primeira mão o lançamento oficial do filme.



“É com enorme expectativa que recebemos crianças das escolas municipais do entorno do shopping e, também, as crianças assistidas pela assistência social para participarem conosco de um evento importantíssimo que retrata nossa Amazônia, o autor, que é parceiro da nossa região e do nosso município, escolheu Santarém para fazer o lançamento e estamos muito felizes com esse evento”, concluiu o secretário.

Imagens: Agência Santarém