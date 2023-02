Sessão de posse é interrompida após pai de Lira passar mal

Nesta quarta-feira (1º), a sessão de posse dos deputados federais na Câmara foi interrompida após o ex-senador Benedito de Lira, passar mal. Benedito de Lira é o atual prefeito de Barra de São Miguel (AL) e também pai do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Ele acompanhava a sessão quando se sentiu mal. As informações são do G1.

Brigadistas socorreram Benedito. Ele foi atendido pela equipe médica da Casa.

A interrupção ocorreu por volta das 10h43, no momento em que o deputado Átila Lins (PSD-AM) estava chamando os deputados eleitos a prestarem o compromisso de cumprir a Constituição.

Os trabalhos foram retomados por volta das 11h.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Joédson Alves