Sessão especial celebra os 74 anos de história da Sociedade Bíblica do Brasil

Os 74 anos de fundação da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) foram celebrados na sexta – feira, 24, pela manhã, com sessão especial no Salão Plenário Lameira Bittencourt da Câmara Municipal de Belém (CMB). No Pará, a instituição é reconhecida pelo trabalho em benefício à faixa mais carente da sociedade, bem como, grupos populacionais vulneráveis.



Na abertura da Sessão Especial, o vereador Augusto Santos, que propôs a realização da homenagem, destacou a importância da entidade no Pará. “A SBB está comemorando mais de sete décadas com representação atuante em território paraense, onde desenvolve várias ações para levar a palavra de Deus e alcançar cada vez mais um número maior de pessoas, produzindo e distribuiindo a Bíblia Sagrada à população. É com muita satisfação que prestamos essa homenagem”.



Várias autoridades se fizeram presentes, entre elas, o Secretário Regional da SBB, pastor Adriano Casanova. Ele ressaltou que a sociedade no Pará já conquistou reconhecimentos institucionais, entre eles o de Utilidade Pública Municipal e Estadual pelo trabalho socioassistencialista e evangelístico e falou da missão da SBB em alcançar todas as pessoas. “Com atuação em todo o país, a SBB desenvolve programas bíblicos e de impacto social com o Programa “Luz no Brasil”, e que alcança o Pará e toda a Amazônia por meio do Projeto “Luz na Amazônia”.Esse projeto, que completa 60 anos, são realizadas mensalmente seis viagens pelos rios até às comunidades ribeirinhas, onde são distribuídas Bíblias e ofertados serviços de assistência espiritual e social como distribuição de cestas de alimentos e brinquedos. Nesses 17 anos de SBB aprendi que o desafio não é ter a Bíblia e nem compreender a Bíblia, o desafio é viver a Bíblia. É fazer com que a pessoa tenha interesse na Bíblia e vivê-la”.



No Pará, a SBB mantém sete programas sociais ativos e contempla públicos em escolas, hospitais, casas penais, junto a dependentes químicos, pessoas com deficiência visual e auditiva e às comunidades ribeirinhas. Mesmo com a pandemia, em 2021, a gráfica da Bíblia alcançou a marca de 183 milhões de Bíblias e novos testamentos produzidos.



Um dos projetos da SBB em planejamento é a construção do Centro Cultural da Bíblia para ser um espaço de valorização do livro sagrado e aberto à visitação pública, haverá espaços com exposições, um museu da Bíblia aberto e gratuito para receber escolas, comunidades, caravanas de igrejas, grupos de estudos e pesquisa.



O Programa Acolher é um trabalho destinado a atender pessoas com deficiência auditiva e visual ou com alguma mobilidade reduzida. Mais de 3 mil cegos recebem gratuitamente por ano, um exemplar da Bíblia em braile.



No encerramento, o coral Arautos do Senhor, da ABECAS Capelania, brindou os presentes com cântigos de louvor. Ao final, foram ofertados certificados aos voluntários que participam do projeto Luz na Amazônia.



