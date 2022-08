Sessão especial do Agosto Laranja na Câmara de Belém

A Câmara Municipal de Belém fará uma sessão especial alusiva ao Agosto Laranja, mês da conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Segundo a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla (ABEM), o transtorno neurológico, crônico e autoimune não tem cura e afeta 35 mil pessoas no país. O requerimento para a realização do evento, de autoria da vereadora Lívia Duarte (PSOL), foi aprovado nesta terça-feira, 2 de agosto, durante a sessão ordinária da CMB. A data da sessão especial ainda será definida.

‘É de urgência promovermos debates em busca de ações que possam contribuir com o diagnóstico e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes’, justificou a vereadora Lívia Duarte nas redes sociais. “A maior dificuldade ainda são o diagnóstico e o tratamento. Portanto, a sessão propõe buscar essa interação da Casa (Legislativa) com a sociedade e com os pacientes”, completou.

Crédito: Anna Mathis