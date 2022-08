Sessão Especial lembra o Dia do Maçom na Câmara Municipal de Belém

Uma sessão especial realizada nesta sexta-feira, 19, marcou o início das comemorações alusivas ao Dia do Maçom na Câmara Municipal de Belém. O evento foi proposto pelo vereador Allam Pombo, que é maçom. O Dia do Maçom será festejado amanhã, sábado, 20.

O evento começou com o Hino Nacional Brasileiro, executado pela banda de música da Polícia Militar do Estado do Pará que, também, executou o Hino da Maçonaria.

A Cinquentenária Loja Maçônica Abolição 30 se fez presente ao solene ato na Casa de Leis de Belém, representada por seu Venerável Mestre Jesus Couto, por meio do Grão Mestre da Grande Loja Maçônica do Pará, Edilson Araújo, e Ediberto Pereira, Grão Mestre Estadual do GOB-Pá. Na ocasião, o autor do requerimento, vereador Allam Pombo, fez o discurso narrando a importância da Maçonaria e suas lojas para a sociedade e a união de todos os irmãos no sentido de cooperarem com o desenvolvimento e o progresso do País, do Estado e dos municípios em todos os lugares.

Afirmou que a Maçonaria é uma entidade que trabalha em silêncio, congregando homens respeitados de todos os credos religiosos ou não religiosos e que, pela labuta de todos em torno do bem comum, invocando o “Grande Arquiteto do Universo”, neste dia, todos os irmãos, mestres maçons, Venerável Mestre Irmão Coronel Rodrigo Aleixo (Representando a Gloriosa Polícia Militar do Estado), e demais convidados presentes merecem os parabéns por mais um Dia do Maçom.

Imagem: Divulgação