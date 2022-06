Sessão Especial marca o Dia Nacional da Imprensa na Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa, atendendo a proposta do deputado Fábio Freitas, realizou uma Sessão Especial em homenagem ao Dia Nacional da Imprensa, celebrado na quarta-feira passada (01/06). A solenidade foi aprovada por unanimidade pelos deputados da Alepa, atendendo a um pedido do Instituto de Comunicação e Proteção da Amazônia, representado pelo jornalista Gerson Salles.

A data é lembrada no Brasil em 1º de junho, pois foi nesse dia que começou a circular a primeira publicação do periódico Correio Brazilienze, também chamado de Armazém Literário. Criado pelo jornalista Hipólito José da Costa, foi o primeiro jornal a exercer, de fato, uma atividade jornalística e formar opinião pública no Brasil. Por isso, comemora-se neste dia, desde 1999, o Dia Nacional da Imprensa.

O autor do requerimento da Sessão, deputado Fábio Freitas, destacou que é uma oportunidade de demonstrar gratidão. “Eu fui acometido de covid-19, fui internado, intubado e passei por risco de morte por várias ocasiões, como milhares de pessoas que passaram por isso durante a pandemia. Por isso, quero homenagear a imprensa, porque foi quem informou, orientou a população cobre como buscar atendimento médico, onde buscar ajuda e isso salvou milhares de vidas. As pessoas precisam saber disso”, afirmou o parlamentar.

Guarany Júnior, que atua na imprensa paraense há mais de 30 anos, lembrou que “a imprensa tem um papel global, porque fala por um bloco maior, de 8 bilhões e 500 milhões de pessoas no mundo. O que a imprensa escreve, divulga, é para a sociedade”, avaliou.

A radialista Sara Jacob destacou o direito constitucional à informação. “Todos temos direitos à informação e sem a imprensa, não conseguimos nos comunicar, nos informar com correção e ética”, afirmou.

A presidente da Academia Paraense de Imprensa, Fransinete Florenzano, destacou que os jornalistas são protagonistas da história no Pará, no Brasil e no mundo. “Comemorar o Dia Nacional da Imprensa nesta data é ainda mais importante no Pará, onde comemoramos em 2022 os 200 anos de imprensa no Estado”, explicou ela. “Em 22 de maio de 1822, Felipe Patroni lançou o jornal O Paraense, e foi preso no dia seguinte. Quem deu continuidade ao jornal foi o cônego Batista Campos, um dos líderes do movimento da Cabanagem. Assim como ele, outras personalidades importantes na história recente do Pará eram jornalistas. Somos pioneiros, a imprensa iniciou aqui antes de outros centros do País”, concluiu.

HOMENAGENS

Para marcar a data e destacar o apoio do Poder Legislativo do Pará aos profissionais da imprensa, foram entregues 219 diplomas de reconhecimento aos profissionais que atuam em televisão, impressos, rádio e internet, em todo o território paraense.

Participaram da Sessão Especial Guarany Júnior (Portal Guarany Jr), Alda Dantas, chefe da Assessoria de Imprensa da Alepa; o ex-senador Fernando Flexa Ribeiro, Gerson Sales (ICDAM), o radialista Joaquim Campos, Sara Jacob (Site Pará Pai D’Égua), o radialista M.M. do Brasil (TV Gazeta) e Haroldo campos (Grupo Marajoara de Comunicação).

Imagens: Celso Lobo (AID/Alepa)