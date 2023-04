Sessão Solene pelos 89 anos do CREA é marcada por homenagens na Alepa

Os 89 anos do CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – foi comemorado nesta segunda, 24, em uma Sessão Solene, realizada no novo auditório João Batista, da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, com a entrega de diploma de destaque a profissionais do Pará.

A Sessão Solene foi presidida pelo deputado Erick Monteiro, vice-presidente da Comissão Antidrogas, proponente da homenagem, que contou na mesa dos trabalhos com a presidente do CREA/PA, Adriana Falconeri; do deputado Elias Santiago, representando a Mesa Diretora; do secretário de Saneamento e infraestrutura e saneamento da Prefeitura de Ananindeua, Paulo Roberto Cavaleiro de Macedo; do ex-presidente da entidade Danilo Linhares; de Alex Carvalho, presidente do Sindicato das Industrias do Pará; André Tavares, presidente do Clube de Engenharia; e Paula Ferreira de Pinheiro, diretora da Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.

Na oportunidade foram homenageados pelo Poder Legislativo, a juízo da diretoria do CREA, 18 de profissionais e personalidades que, de diversas formas, tiveram participação significativa na execução de projetos e construções de edifício, estradas, pontes e outras obras que possibilitaram o desenvolvimento do Pará, entre estes, a presidente atual do próprio CREA, e ex-presidentes, que foram homenageados com o Diploma Alusivo à data.

O deputado Erick Monteiro, na oportunidade, foi homenageado com uma placa concedida pelo Diretoria do CREA, devido a sua iniciativa de propor a comemoração da homenagem aos 89 anos do Conselho. O parlamentar, em seguida, agradeceu a homenagem e propôs uma parceria, inicialmente com a prefeitura de Ananindeua, de uma assinatura de cooperação técnica de fomento e “para que novos profissionais se apaixonem pela coisa pública, que sirva de incentivo e de aproximação entre a gestão pública e a engenharia”. A proposta de cooperação técnica foi aceita de público e em voz alta pela presidente do CREA, o que ensejou risos dos presentes.

Em nome dos homenageados, falou Hito Braga, diretor geral do Instituto de Tecnologia da Universidade Federal do Pará, destacando o significado da referência realizada. “Conseguiu reunir pessoas representando o passado e o presente da instituição”, destacou. Para ele, a homenagem representou um orgulho muito grande. “Sermos homenageados pelo Poder Legislativo é uma honra porque a engenharia e a arquitetura paraenses estão envolvidos em obras estruturantes do Estado, o que coloca os profissionais paraenses em destaque no país”, avaliou.

A presidente do CREA, Adriana Falconeri enfatizou a representação do CREA, sua significação e peso profissional no país, citando como a décima entidade em arrecadação no país, acompanhando os números do Pará, que tem também, o décimo lugar do PIB no Brasil.

Ela defendeu a necessidade do fortalecimento das políticas públicas e das bancadas de representação parlamentar do Estado, para o ingresso de um maior volume de recursos a serem empregados e investidos a região e no Estado do Pará em particular. Pediu aos deputados apoio na luta em sua luta pela criminalização do exercício ilegal da engenharia, a exemplo do que acontece com a medicina. E o aproveitamento, melhor uso, e valorização dos profissionais da engenharia e da arquitetura para o combate às enchentes e outros fenômenos naturais. “O problema não é a chuva, e sim, estarmos preparados para agir nestas situações. E reivindicou maior investimentos pelo poder público em obras de saneamento. “Estas obras representam também investimentos na saúde da população”.

A sigla CREA significa Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, possui entidades em cada Estado do Brasil e constituem a incorporação regional do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA. E trata-se do maior Conselho de Fiscalização do exercício profissional da América Latina e provavelmente o maior do mundo.

Entre as principais funções do CREA, estão verificar, orientar e fiscalizar os exercícios profissionais com o objetivo de defender a sociedade das práticas ilegais dos ofícios que são abrangidos pelo sistema CONFEA/CREA. Além de promover a valorização profissional e garantir a primazia dos exercícios das atividades profissionais.

O auditório João Batista, foi reinaugurado na quinta passada (20), dentro da grande reforma de revitalização do prédio do Poder Legislativo, iniciada pelo plenário Newton Miranda, que vem sendo realizada pela mesa diretora nas dependências da ALEPA, desde o ano passado, presidida pelo deputado Chicão.

Imagens: Celso Lobo/AID/Alepa