Sessentão da Assubsar tem quatro jogos importantes neste fim de semana

O Campeonato Sessentão, promovido pelo Departamento de Esportes da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará (Assubsar/PA), tem andamento neste sábado, 28 e amanhã, domingo, 29, com uma programação de quatro jogos importantes. As equipes vencedoras ficarão numa excelente pontuação para se classificarem à fase das semifinais da competição.



O diretor de esportes, José Cordeiro, adotou todas diretrizes objetivando sucesso na programação com aval do presidente do clube militar, Sérgio Humberto e assessoramento dos diretores Nunes, José Fernandes, Jonathas, Oeiras e Nascimento (Adjunto).

Do outro lado, o departamento especializado já começou a tomar as providências para a festa das premiações aos campeões da temporada.



Eis a programação dos quatro jogos valendo pela categoria Sessentão.

Guerreiros X Juventude

Campeonato da Assubsar

Categoria – Super Masters -6ª Rodada

A. Peladeiros X São Joaquim

Assubsar X Ferro e Aço

Índia Clube X Bom Futuro

Guamaense X Brasileirinho

Imagem: Nonato Batista/Ronabar