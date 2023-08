Sessões terapêuticas de Equoterapia aproximam pais e filhos em unidade da Polícia Militar, em Belém

Há dois anos, Milena Mesquita, 18 anos, participa de sessões terapêuticas no Centro Interdisciplinar de Equoterapia (CIEC) da Polícia Militar do Pará (PMPA), em Belém. Em uma programação alusiva ao Dia dos Pais, celebrado no último domingo (13), Milena, que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ainda criança, teve a oportunidade de, pela primeira vez, cavalgar na companhia de seu pai, o policial da reserva Wellington Mesquita.

“Hoje eu pude dar um abraço quentinho no Caramelo (cavalo), com o papai ao lado, durante a sessão. Eu fico aguardando as quintas-feiras para vir, porque é muito divertido, aprendemos brincando. Quando eu cheguei, não tinha equilíbrio nenhum, mas aprendi a fazer os movimentos com calma e concentração. Tenho uma relação carinhosa e respeitosa com os cavalos. Essa quinta foi mais especial por ter meu papai comigo, somos muito unidos. Eu amo”, conta Milena.

Após 27 anos de atuação na Polícia Militar, Wellington Mesquita pediu a aposentadoria para se dedicar aos cuidados com a filha. “Já realizamos inúmeras terapias, mas depois que ela começou a Equoterapia, alguns benefícios ficaram mais visíveis. Antes ela se isolava e agora se tornou mais ativa, mais sociável, melhorou a agilidade nos movimentos, o equilíbrio, o foco. Poder cavalgar com ela, vendo que ela consegue se equilibrar sozinha no cavalo deixa o meu dia dos pais mais especial. Foi uma experiência incrível, emocionante”, diz.

A Equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo em abordagens de saúde, educação e equitação, com o foco no desenvolvimento sensorial, motor, emocional e social de pessoas com deficiências, condições especiais ou com mobilidade reduzida. Desde 1993, a PMPA, em parceria com o Governo do Estado, realiza sessões em três municípios do Pará: Belém, Castanhal e Santarém. No dia 9 de agosto é celebrado Dia Nacional da Equoterapia.

O major Angelo Scotta, coordenador do Centro, explica que apesar do projeto ser destinado ao público interno, aos policiais militares e seus dependentes, também há vagas destinadas à sociedade civil. Atualmente, 32 praticantes participam da atividade, que é gratuita e tem acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, composta por fisioterapeuta, educador físico, psicólogo, terapeuta ocupacional, pedagogo, fonoaudiólogo, auxiliar guia e o equitador, o profissional que faz o adestramento e a condução do cavalo.

“Os interessados devem procurar o CIEC para uma pré-inscrição e passarão por triagem e avaliação para ver se reúnem os requisitos necessários de indicação para o atendimento. O movimento tridimensional do cavalo, com o deslocamento de um paciente com comprometimento motor, por exemplo, de frente para trás, cima para baixo, lado para o outro, garantem novos estímulos que auxiliam no tratamento”, ressalta o major.

O bem-estar e o desenvolvimento da saúde mental estão entre os maiores ganhos dos atendidos com a prática, segundo o psicólogo do Centro Interdisciplinar de Equoterapia, Clóvis Loureiro.

“Muitas pessoas têm dificuldades de se aproximar dos animais, de interagir e o nosso primeiro papel é trabalhar a construção do vínculo do praticante com o cavalo, a partir de estratégias de aproximação. Crianças hiperativas ou que facilmente se desorganizam sensorialmente, em cima do cavalo, são estimuladas a desenvolver a atenção, a concentração. Podem sentir o movimento do cavalo, do seu próprio corpo, identificar emoções, sensações. São diversos ganhos do ponto de vista cognitivo e afetivo, na relação interpessoal, na autonomia, na coragem para enfrentar os medos”, destaca.

O Centro Interdisciplinar de Equoterapia (CIEC) é localizado na Avenida Transmangueirão, S/N, Complexo de Cavalaria da Polícia Militar do Pará, Rod. dos trabalhadores Km 01 Sn – Bairro do Mangueirão

