Sete de setembro reúne centenas de manifestantes no centro de Belém

A concentração estava marcada para começar às 8h, na Escadinha do Cais do Porto, tradicional ponto turístico da capital paraense, no entanto, desde cedo, manifestantes já se faziam presentes ao local usando faixas, cartazes, bandeiras e roupas nas cores verde-e-amarelo, para homenagear a pátria e prestar apoio ao Presidente da República Jair Bolsonaro que, há meses, vem organizando o “Independence Day”, como um dia que ficará marcado para o povo brasileiro e para a democracia.

As manifestações estão acontecendo em quase todas as cidades brasileiras, mas os pontos culminantes dos protestos são a capital federal, Brasília, onde houve a solenidade de hasteamento da Bandeira com a presença do Presidente Jair Bolsonaro, e na Avenida Paulista, no centro da capital de São Paulo.

As pessoas que participam desses movimentos esperam que providências sejam tomadas pelo governo federal no sentido de conter avanços de ideologias que fogem aos costumes do Brasil, bem como, que os preços dos produtos baixem e se estabilizem. Em Belém, os manifestantes devem tomar a Avenida Presidente Vargas, principal via do centro da capital paraense em direção à Praça da República. O movimento foi organizado por políticos ligados ao presidente Jair Bolsonaro, como o deputado federal Delegado Eder Mauro, entre outros.

Algumas ruas do centro da cidade tiveram mudanças o tráfego de ônibus urbanos, o que deverá voltar ao normal após as manifestações. O trânsito está sendo organizado por agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SemOb.

Trânsito sofrerá alterações na manhã desta terça-feira, em Belém

Manifestações devem ocorrer por todo o Brasil neste 7 de Setembro

Fotos: Nazaré Sarmento/Ronabar e Clayton Palmeira/Ronabar