Sete homens presos por violência doméstica no fim de semana em Marabá

Sentimento de posse, demonstração de poder ou exigência de submissão. Esses podem ser alguns dos motivos que levam centenas de homens a agredirem suas companheiras todos os dias.

Em Marabá, o número de casos de violência doméstica, somente no último final de semana, foi assustador: sete homens foram autuados em flagrante por esse crime.

Na noite de sexta-feira (28), uma mulher acionou a Polícia Militar após ter sido agredida fisicamente pelo marido. Aos pratos, ela dizia que Jonas Silva Batista havia lhe dado socos e chutes, além de ter quebrado vários objetos dentro de casa, no Residencial Magalhães, no São Félix.

A vítima estava com vários hematomas no rosto, pernas e braços, e toda a agressão foi presenciada pela filha da vítima.

A equipe policial encontrou Jonas em um bar próximo à residência do casal. O homem não resistiu aos comandos e assumiu as agressões.

O segundo registro foi na madrugada de sábado (29). Por volta das 4 horas da manhã, Jhonatan Bruno Amorim Lima invadiu uma residência no Bairro da Paz, para agredir duas mulheres que estavam lá. A polícia foi acionada e o homem resistiu, gritou e falou que ninguém o prenderia. Para ser contido, Jhonatan precisou ser algemado.

Ainda no sábado mais uma ocorrência de violência doméstica, dessa vez no Bairro Laranjeiras. Após vizinhos denunciarem uma briga de casal, a polícia foi até o endereço informado e viu Elton Nogueira no meio da rua com uma faca.

Testemunhas informaram que ele havia agredido sua companheira, e ela teria se escondido em outra casa do bairro.

Assim que a mulher soube da presença dos policiais, foi até o local confirmar que havia sido agredida e ameaçada.

No domingo (30), mais quatro registros de violência doméstica. O primeiro foi na madrugada, quando a vítima acionou a polícia para informar que o companheiro, Marcelo Marques Silva, havia lhe agredido, machucando sua testa e esganando seu pescoço.

Visivelmente fragilizada, ela afirmou que Marcelo ainda jogou alguns de seus pertences na rua.

Sem apresentar sinais de embriaguez, Marcelo foi autuado em flagrante e não precisou ser algemado.

O outro caso foi no Bairro Novo Planalto. A polícia foi acionada e ao chegar ao local, a vítima estava na cama sendo enforcada pelo parceiro, Jhonis Jesus de Sousa. O militar puxou Jhonis de cima da vítima. Ele estava com uma faca tentado matá-la.

Enquanto isso, outra vítima de violência doméstica compareceu até a Delegacia de Atendimento à Mulher para informar que havia acabado de ser agredida fisicamente pelo companheiro. Além da agressão, ele teria quebrado o celular e a motocicleta da vítima.

A polícia se deslocou até o endereço da residência no casal, na Folha 32, e encontrou o suspeito, que confessou ter quebrado o celular e danificado a moto por ciúmes. Mas afirma que não agrediu a mulher, apenas a empurrou.

No período da tarde, Antônio Joilson Lima Moura invadiu a casa da ex-companheira e começou a jogar objetos em direção à mulher.

Aos policiais, a vítima disse que se esquivou das agressões. Contudo, foi agredida verbalmente, com xingamentos de baixo calão. Antônio estava próximo da residência quando a guarnição chegou. Visivelmente embriagado, ele não resistiu ao comando policial.

Todos os sete homens foram autuados no crime de violência doméstica e encaminhados à 21ª Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. (Ana Mangas)

Disque Denúncia Sudeste do Pará

(94) 3312-3350

(94) 98198-3350 (Whatsapp)

Dique 180

Ministério Público do Estado do Pará

(91) 98115-9181 (Whatsapp)

Fonte: Correio de Carajás