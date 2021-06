Sete motos com descarga barulhenta são apreendidas em Outeiro

Em fiscalização no distrito de Outeiro, em Belém, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) apreendeu sete motocicletas com escapamento adulterado e sem silenciador. O barulho desses veículos gera um grande número de reclamações de moradores por conta do incômodo.

Além do Detran, a ação teve a participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Secretaria de Mobilidade Urbana de Belém. O artigo 230, parágrafo XI, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), diz que conduzir o veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante, é uma infração de trânsito grave, gerando uma multa de R$ 195,23, além de medida administrativa, podendo o veículo ficar retido.

Essas alterações realizadas nas características originais da motocicleta também prejudicam a saúde e o meio ambiente, mas, sobretudo, incomodam e assustam as pessoas por onde passam, pois em alguns casos o som lembra o disparo de uma arma de fogo.

As sete motocicletas foram removidas ao parque de retenção do Detran. Um condutor foi autuado por dirigir bêbado e outro por não portar a Carteira Nacional de Habilitação.

A operação vai seguir durante o final de semana em cumprimento da programação do feriado de Corpus Christi, o que certamente deve resultar em mais apreensões, pois o Distrito de Outeiro as vezes parece mais uma terra sem lei no quesito trânsito.

Por Emanuel Maciel

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação