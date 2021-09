Sete pessoas são presas em Afuá, no Marajó, na ‘Operação Inundata’

Sete pessoas foram presas envolvidas em diversos crimes em Afuá, município do arquipélago do Marajó, durante os 10 primeiros dias da Operação Inundata, deflagrada pelo Grupamento Fluvial (GFlu), da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Logo no início do mês de setembro, houve cumprimento de dois mandados de prisão pelo crime de homicídio qualificado e outro pelo estupro de vulnerável. Também foi feita ação com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para averiguação de denúncia de desmatamento em área de preservação, onde foram presas três pessoas e apreensão da carga e duas motosserras.

Em uma embarcação, as equipes constataram um invólucro de substância entorpecente semelhante à maconha e duas porções de substância derivada da cocaína que seria transportada ao rio Bacuri, na cidade de Chaves, também no Marajó. A carga estava escondida em uma caixa de sapatos. A pessoa que transportava o material foi presa.

Na semana passada, um homem acusado de violência doméstica foi preso e encaminhado para Delegacia de Polícia de Afuá para procedimentos.

Além das prisões, a operação também apreendeu apetrechos para fabricação de armas, e 642 caixas de cigarro contrabandeadas com valor estimado pela Receita Federal em R$ 3 milhões.

Região facilita trânsito de criminosos

O município de Afuá fica localizado na extremidade norte do Marajó, próximo ao estado do Amapá. A malha hidrográfica entre as duas localidades facilita o trânsito de criminosos, como delitos fluviais, comuns na região, além de outros crimes como o desmatamento.

A operação Inundata que está em atuação no município paraense busca reprimir e coibir práticas de roubos, tráfico de drogas e armas, e demais atividades ilícitas nos rios, com abordagem de embarcações e residências ribeirinhas, com apoio do policiamento local.

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: Divulgação/Segup