Setembro Verde promove arborização na periferia e ações ambientais em Belém

Uma grande ação de arborização das áreas periféricas e centrais da capital paraense será lançada pela Prefeitura de Belém, coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), em comemoração ao Dia da Amazônia, que se realiza neste domingo, 5.

A ação integra a Operação Setembro Verde, que será lançada oficialmente dia 11 de setembro, com o plantio comunitário de mudas para arborizar as margens do Canal São Joaquim, o maior de Belém, que se estende pelos bairros da Sacramenta, Val-de -Cans e Barreiro.

Setembro é um mês que concentra várias datas comemorativas no calendário ambiental nacional, além de que na região Amazônica, em função do clima, é um período seco, com grande ocorrência de desmatamentos e queimadas, principais causas das ameaças aos ecossistemas e biodiversidade da região.

A Operação Setembro Verde tem o objetivo de realizar ações e eventos na cidade, com foco, tanto na preservação, conservação, manejo e uso sustentável dos ecossistemas e biodiversidade, quanto na melhoria das condições socioambientais no município de Belém.

Foco é tornar Belém uma capital arborizada

O secretário municipal de Meio Ambiente, Sérgio Brazão, informa que a Operação Setembro Verde representa o início de uma grande ação municipal, que envolve o poder público e a sociedade, com a finalidade de incluir Belém entre as cidades mais arborizadas do Brasil. O planejamento da Semma é incluir as áreas periféricas, onde o índice de arborização é muito pequeno, a fim de que não se privilegie apenas o centro da cidade com serviços de arborização e paisagismo.

O plantio de mudas às margens do Canal São Joaquim começará pela avenida Júlio César e se estenderá até o espaço Ver-o-Rio, em parceria com os moradores da área, que ajudarão a plantar as mudas dos vegetais.

Cotijuba e Tenoné serão Áreas de Proteção Ambiental

Além do plantio, a programação inclui atividades formativas como, seminários, oficinas de educação ambiental, exibição de documentário no “Tela Verde Samaúma” sobre a Amazônia, bike passeio pelas áreas verdes de Belém, feira de produtos naturais e a assinatura do decreto de criação de duas Áreas de Preservação Ambiental (Apas) de Cotijuba do Tenoné.

A diretora do Departamento de Educação Ambiental da Semma, Cláudia Kahwage, é responsável pelos eventos formativos. Ela explica, que que esse é um momento ímpar para que a pauta da preservação e do meio ambiente seja colocada no cotidiano da cidade.

Ela enfatiza, que esse será o início de uma atividade contínua de formação de cidadãos e cidadãs, cada vez mais conscientes da importância de uma cidade ambientalmente sustentável.

A programação do Setembro Verde, começa a partir do sábado, 5, com os eventos em alusão às datas comemorativas do calendário ambiental nacional.

Programação completa:

– Plantio Comunitário de Arborização no Canal São Joaquim (dias 11 e 19);

– Cinema Tela Verde Sumaúma: amostra de filmes sobre Amazônia (dias 9, 10, 16 e 17) – Praça Milton Trindade- Hortinho Municipal. Av. dos Mundurucus s/ – Bairro Batista Campos- Horário de 18 às 20 h.

– Ecofeira no Horto: Incentivo à economia circular, criativa e solidária (dias 11, 12, 18, 19, 25, 26) – Praça Milton Trindade- Hortinho Municipal, das 8 às 14h.

– Lançamento do Projeto Portas Abertas às Pessoas com Autismo (dia 14) – Chalé de Ferro do Bosque Rodrigues Alves, das 9 às 12h.

– Lançamento do vídeo do Curso sobre Produção de Sabão a partir do resíduo de óleo de cozinha (dia 18) – Praça Milton Trindade, 17 h.

– Roda de danças circulares: saberes ancestrais sobre a natureza (dia 17) – Praça Milton Trindade, 17 às 18 h.

– Seminário Educação Ambiental e Arborização em Belém (dia 21) – Anfiteatro do Memorial dos Povos, de 9 às 14 h.

– Audiências Públicas para aprovação da Criação da APA Cotijuba e Parque Ambiental do Tenoné (dia 21), das 17 às18 h.

– Plantio de mudas no entorno do Portal da Amazônia (dia 22) – Portal da Amazônia, às 8h.

– Solenidade de abertura do Parque da Funbosque (dia 25) Fundação Escola Bosque – Distrito de Outeiro, às 8 horas.

– Assinatura do Decreto de Criação da APA Cotijuba (dia 25) Ilha de Cotijuba.

– Bike passeio: Trajeto saindo do Parque Ecológico do Gunnar Vingren – Canal São Joaquim até o Ver-o- Rio (dia 26), início às 8 h.

– Assinatura do Decreto de Criação do Parque Ambiental do Tenoné (dia 28) – Comunidade do Tenoné- Sede da Associação Almir Gabriel, às 10 h.

– Oficina de compostagem para o manejo de lixo orgânico (dia 28).



Texto: Antônio Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira