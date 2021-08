Setenta e dois municípios não registram crimes violentos há mais de 30 dias

Após dois anos de significativas e constantes reduções nos índices de criminalidade, O Sistema de Segurança Pública do Pará vem colhendo bons resultados, tanto em Belém quanto no interior. O dado mais recente aponta que 72 municípios estão, há mais de um mês, sem registros de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), que engloba homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Os números atestam que metade dos 144 municípios do Pará apresenta avanços na qualidade da segurança pública.

A informação foi consolidada nesta terça-feira (10) pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), responsável por acompanhar os índices da criminalidade em todo o Estado. Os dados compreendem o período de 29 de fevereiro de 2020 a 8 de agosto de 2021.

Na listagem, há municípios entre 32 a 519 dias sem registrar CVLI. Nas últimas 10 colocações estão: 72º – Santa Maria das Barreiras (32); 71º – Paragominas (33); 70º – Terra Alta (34); 69º – Bujaru (34); 68º – Baião (35); 67º – Conceição do Araguaia (35); 66º – Bonito (36); 65º – Curralinho (36); 64º – Dom Eliseu (37); 63º – Abel Figueiredo (37) e 62º – Breves (38). A primeira colocação está com Piçarra, no Sudeste do Pará, que não registra crime violento desde 29 de fevereiro do ano passado.

Dentre os municípios, há alguns com boas reduções também em outros índices. Em 2021, de janeiro a julho, São Miguel do Guamá (no Nordeste), ficou 41 dias sem registrar CVLI, com uma redução de 25% nos crimes violentos letais, em comparação ao mesmo período do ano passado. Também neste período houve reduções de 100% nos casos de latrocínio e de 24,91% nos casos de furto.

Curuçá (no Nordeste), que está na 36ª posição e com 79 dias sem registros de CVLI, também apresenta reduções em 2021. Nos sete primeiros meses, houve redução de 78,57% no registro de crimes violentos letais intencionais, em relação ao mesmo período de 2020. O município também apresenta declínio de 11,11% nos casos de roubo.

Monitoramento – A Segup monitora diariamente os dados estatísticos e de criminalidade em todo o Estado, tanto para acompanhar a realidade de cada região, diante das diferenças regionais, como para efeito operacional, contribuindo para o planejamento das ações de policiamento e operações, explicou o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Para o titular da Segup, o dado divulgado nesta terça-feira é importante para a segurança pública, pois reforça conquistas recentes. “Temos a satisfação agora de estarmos com metade dos municípios do Pará sem qualquer crime violento letal intencional. Há municípios com mais de 500 dias, e outros que entraram agora na lista. É importante ressaltar também que há municípios grandes e outros com o histórico de violência. Esses dados nos fazem acreditar que estamos no caminho correto na atuação. Mas, claro, há outros municípios que apresentam os crimes, e que nós possamos reforçar a segurança nesses locais”, disse o secretário.

