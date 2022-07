Setes cidades paraenses viveram “Um dia no Parque” durante o fim de semana

Passeios ciclísticos, trilhas, atividades de lazer, ecoturismo e educação ambiental marcaram o fim de semana em sete Unidades de Conservação no Pará. Com o tema “De volta ao lar”, a campanha “Um dia no Parque” reuniu centenas de visitantes nos espaços criados para conservar e proteger os biomas brasileiros. A programação continua na próxima sexta-feira, 29, no Parque Estadual Serra dos Martírios-Andorinhas, em São Geraldo do Araguaia, no sudeste paraense, com visita guiada à sítio arqueológico, palestra e trilha até a Cachoeira do Moisés, um dos principais pontos do parque.

Realizada desde 2018 pela Coalizão Pró Unidades de Conservação (Unidos Cuidamos), a campanha é implementada no Pará pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), desde 2019, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (IDEFLOR- Bio). Neste ano, as atividades da campanha iniciaram na Área de Proteção Ambiental (APA) Jará, em Juruti, e na Floresta Nacional Saracá-Taquera, em Oriximiná, no sábado, 23.

A secretária municipal de Meio Ambiente de Juruti, Nayme Lopes, comemorou o sucesso do evento, que reuniu cerca de 150 pessoas.

“É a segunda vez que aderimos à campanha na APA Jará. Ano passado, por conta da pandemia, a programação foi restrita. Mas este ano foi bem melhor. Conseguimos mobilizar muitas crianças, que foram nosso público-alvo nesta edição. Foi um sucesso a participação das duas associações que formam o Festribal, e também envolvemos projetos escolares a respeito de lendas da própria área de proteção ambiental”, destacou.

Já no domingo, 24, integrando pela primeira vez a campanha, a Área de Proteção Ambiental (APA) Alter do Chão, em Santarém, teve programação com trilha, apresentação cultural e atividades de ecoturismo. O ponto alto foi a competição dos catraieiros, trabalhadores responsáveis pelo transporte até a Ilha do Amor, cartão postal de Alter. O grande vencedor foi Erlison Farias, de 42 anos, que atua como catraiero há 20 anos no famoso cartão postal paraense. Ele ganhou um celular.

Também no oeste do Estado, o Parque Estadual Monte Alegre (PEMA) reuniu cerca de 200 pessoas em atividades como visita aos sítios arqueológicos Serra da Lua, Gruta do Pilão e Gruta do Miritiepé. A programação teve ainda exposição fotográfica dos principais atrativos do parque e feira ecológica com produtores das comunidades do entorno do parque. “Ter o PEMA participando mais uma vez do evento é gratificante, pois ajuda na divulgação da Unidade, aproxima a comunidade despertando o sentimento de pertencimento e de cuidado com a natureza”, ressaltou a gerente do PEMA, Patrícia Messias.

Na Região Metropolitana de Belém, os passeios ciclísticos e a trilha ecológica foram os grandes destaques da programação no Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna. A bióloga venezuelana Yetsenia Sánchez foi uma das que aproveitou o domingo para conhecer os detalhes da Unidade de Conservação que fica na capital paraense. “Vim aqui saber um pouco mais do bioma amazônico e do Parque, que é importante para pesquisas científicas e para satisfação pessoal. Me inscrevi na trilha para encontrar espécies de animais e plantas que ainda não conheço”, contou a bióloga.

Também participaram da campanha a Floresta Estadual de Faro (Faro) e o Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia (Marituba). Para a pesquisadora do Imazon Jakeline Pereira, a edição deste ano cumpriu com o objetivo de levar a população a conhecer as Unidades de Conservação.

“O Um dia no Parque foi um sucesso com alto engajamento da população em todas atividades. Este ano, em especial, contamos com a participação inédita da Flona de Saracá-Taquera e da APA Alter do Chão. Estamos muito felizes com toda essa mobilização paraense em prol da proteção das unidades de conservação”, pontuou.

A última Unidade de Conservação a receber a campanha será o Parque Estadual da Serra dos Martírios-Andorinhas, em São Geraldo do Araguaia. Nesta sexta-feira (29) haverá visita guiada ao sítio arqueológico na Vila Santa Cruz dos Martírios, palestras sobre a Amazônia e Cerrado e trilha à Cachoeira do Moisés.

SOBRE O IMAZON

O Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia é uma instituição brasileira de pesquisa que tem como missão promover conservação e desenvolvimento sustentável na Amazônia. O Imazon foi fundado em 1990 e, desde então, tornou- se referência internacional em pesquisas sobre o desenvolvimento sustentável na região. A organização possui quase 800 estudos publicados e atua na implementação de Áreas Protegidas na região Norte do Pará.

Imagens: Islan Costa/Imazon