Setor da Indústria no Pará gera 9.305 novos empregos em 12 meses

A indústria paraense mostra crescimento a partir do momento em que os dados acerca da geração de emprego são positivos quando se observa o comparativo entre empregados demitidos e contratados. Houve saldos positivos no ano de 2021, isto é, entre Jandeiro e Setembro e também nos últimos 12 meses, isto é, entre setembro de 2020 e agosto deste ano. Em 12 meses o setor gerou um total de 9.300 novos postos de trabalho e o Pará é o líder na geração de empregos na Região Norte. Os informes foram divulgados na manhã desta quinta-feira, 04, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.

Segundo o economista Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese, o estudo ora divulgado tem base em informações oficiais do Ministério do Trabalho, segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, divulgados mensamente, os quais levam em consideração apenas os trabalhadores com carteira assinada, portanto, sem incluir as ocupações informais. Com isso, não são comparáveis com os números do desemprego, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua (PNAD). Os números do Caged são coletados das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada, enquanto que os dados da Pnad são obtidos por meio de pesquisa domiciliar, e abrangem também o setor informal da economia.

SETEMBRO

Conforme o estudo do Dieese/PA, em Setembro/2021 foi registrado positivo de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas naquele mês em todo o Pará, na Indústria, 4.551 admissões contra 3.174 desligamentos, com a geração de 1.377 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Setembro/2020), a Indústria paraense também apresentou saldo positivo de empregos formais, só que ligeiramente menor que o verificado este ano. Foram feitas, naquela oportunidade em todo o Pará, 4.051 admissões, contra 2.684 demissões com a geração de 1.367 postos de trabalhos.

Também em Setembro/2021, na Indústria em Geral, a grande maioria dos Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 1.377 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 1.120 postos de trabalho; Tocantins, 159; Roraima, 55; Acre, 40 e do Amapá, com a geração de 37 postos de trabalhos. Também em Setembro/2021, apenas o Estado de Rondônia apresentou perda de empregos formais, ao todo menos 645 postos de trabalhos.

Ainda de acordo com as analises do Dieese/PA, também em Setembro/2021, foram feitas no Setor da Indústria em Geral, em toda a Região Norte, 11.373 admissões contra 9.230 demissões, com a geração de 2.143 postos de trabalhos formais.

NO ANO

Segundo o estudo do Dieese/PA, no ano de 2021 (Janeiro-Setembro), no comparativo entre contratados e demitidos, o Setor da Indústria em Geral no Pará apresentou saldo positivo de empregos formais. Foram feitas nesseo período, 35.519 admissões contra 27.284 desligamentos, com a geração de 8.325 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Janeiro-Setembro/2020), a Indústria paraense também apresentou saldo positivo de empregos formais, só que bem menor que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade, 29.098 admissões contra 24.724 desligamentos, com a geração de 4.374 postos de trabalhos.

Continuando, o Dieese/PA também atesta que neste ano de 2021 (Janeiro-Setembro),no Setor da Indústria em Geral, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 8.235 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 7.826 postos de trabalhos; Tocantins, 2.042; Rondônia, 933; Acre, 806; Amapá, 453, e de Roraima, com a geração de 396 postos de trabalhos. Também no ano de 2021 (Janeiro-Setembro) foram feitas no Setor da Indústria em Geral na Região Norte, 95.777 admissões contra 75.046 desligamentos, com a geração de 20.731 postos de trabalhos.

EM 12 MESES

Segundo informa o Dieese a Indústria em Geral no Estado do Pará teve saldo positivo de empregos formais, no comparativo entre contratados e demitidos nos últimos 12 meses (Outubro/2020-Setembro/2021). Foram feitas nesse período em todo o Pará, 45.866 admissões, contra 36.483 desligamentos, com a geração de 9.383 postos de trabalhos. As analises mostram ainda que nos últimos 12 meses, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 9.383 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 9.305 postos de trabalhos; Tocantins, 1.944; Acre, 770; Roraima, 549; Amapá, 536 e do Estado de Rondônia, com geração de 503 postos de trabalhos.

Nesse período de 12 meses (Outubro/2020-Setembro/2021), foram feitas no Setor da Indústria em Geral, em toda a Região Norte, 122.049 admissões contra 99.059 desligamentos, com a geração de 22.990 postos de trabalhos.

Foto: Ag. Pará