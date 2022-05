Setor de Comércio encerra o primeiro trimestre com saldo positivo de empregos no Pará

Em março deste ano, no comparativo entre admitidos e demitidos, o Setor de Comércio voltou apresentar saldo positivo de empregos formais. Com este novo resultado positivo, o setor, no Estado do Pará, encerrou o primeiro trimestre deste ano (Janeiro-Março/2022) com saldo positivo na geração de empregos formais. As informações foram divulgadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, segundo o qual, no balanço acumulado dos últimos 12 meses, o Comércio paraense teve a maior geração de empregos formais entre os demais Estados da Região Norte.



A pesquisa do Dieese/PA é baseada em informações oficiais do Ministério do Trabalho, segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, cujos dados são extraídos das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada, diferente dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Dados – Pnad, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, que são obtidos por meio de pesquisa domiciliar e abrangem também o setor informal da economia.

MARÇO

O balanço efetuado pelo Dieese/PA sobre o Emprego Formal no Setor de Comércio no Estado do Pará, no mês de Março/2022, mostra saldo positivo de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no mês analisado em todo o Estado, no Setor, 9.297 admissões, contra 9.139 desligamentos, gerando um saldo positivo de 158 postos de trabalhos. Ainda em Março/2021, o Setor também apresentou crescimento de empregos formais no Pará, só que o resultado foi maior que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade, 8.628 admissões, contra 7.654 desligamentos, com a geração de 974 postos de trabalhos.



Também em março/2022, no Setor de Comércio, a maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Amazonas, com a geração de 409 postos de trabalhos, seguido do Estado do Tocantins, com a geração de 190 postos de trabalhos; Estado do Pará, com a geração de 158 postos de trabalhos; Rondônia, 135, e Roraima, com a geração de 127 postos de trabalhos.



Na outra ponta, o destaque negativo ficou por conta do Estado do Acre, com a perda 34 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amapá, com a perda de 33 postos de trabalhos.

Em toda a Região Norte, no setor de Comércio, no mês de março, segundo análises do economista Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA, foram feitas 25.325 admissões contra 24.283 demissõess, com a geração de 952 postos de trabalhos.



TRIMESTRE

Ao longo do primeiro trimestre deste ano, compreendido entre janeiro e março, o Setor de Comércio apresenta crescimento de empregos formais, posto que forqm feitas nesse período em todo o Estado do Pará, 27.206 admissões, contra 26.325 desligamentos, com a geração de

881 postos de trabalhos. No primeiro trimestre do ano passado (Janeiro-Março/2021), o Comércio paraense também apresentou saldo positivo de empregos formais, só que bem maior que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade, 27.913 admissões, contra 21.909 desligamentos, com a geração de 6.004 postos de trabalhos.



No Comércio, nesse mesmo período, a maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 881 postos de trabalhos, seguido do Estado do Tocantins, com a geração de 515 postos de trabalhos; Amazonas, 167; Amapá, 92, e do Estado de Roraima, 53. No mesmo período analisado (Janeiro-Março/2022), o destaque negativo ficou por conta do Estado do Acre, com a perda de 339 postos de trabalhos, seguido do Estado de Rondônia, com a perda de 177 postos de trabalhos. Em toda a Região Norte, no período, houve 74.106 admissões contra 72.914 desligamentos, com a geração de 1.192 postos de trabalhos.



DOZE MESES



Há, segundo o Dieese/PA, saldo positivo de empregos formais nos últimos 12 meses (Abril/2021-Março/2022) no setor de Comércio, pois foram feitas no período analisado, em todo o Estado, 114.291 admissões, contra 96.632 desligamentos, com a geração de 17.659 postos de trabalhos.

Em 12 meses (Abril/2021-Março/2022), no Setor Comércio, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 17.659 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas com a geração de 11.527 postos de trabalhos; Rondônia, 6.369; Tocantins, 4.728; Roraima, 2.236; Acre, 2.147 e Amapá, 1.768.

Nesse mesmo período dos últimos 12 meses foram feitas no Setor de Comércio, em toda a Região Norte, 309.267 admissões contra 262.833 desligamentos, com a geração de 46.434 postos de trabalhos.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar