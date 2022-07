Setor de Construção gera 10,6 mil novos empregos em 12 meses no Pará

Pelo terceiro mês consecutivo, em maio deste ano, no comparativo entre admitidos e demitidos, o Setor da Construção no Pará voltou apresentar saldo positivo de Empregos Formais. Com este novo resultado, no balanço acumulado dos cinco primeiros meses deste ano (Janeiro-Maio/2022), o Pará apresenta saldo positivo de empregos formais nessa área.

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, no acumulado dos últimos 12 meses, o saldo de empregos formais no Setor Construção também é positivo, com a geração de 9.500 postos de trabalhos, o maior resultado entre os demais Estados da Região Norte.



O levantamento foi feito pelo Dieese/PA com base em informações oficiais do Ministério do Trabalho, segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged.

Assim, em Maio deste ano, se registrou positivo de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas naquele mês, 7.505 admissões, contra 5.370 desligamentos, com a geração de 2.135 postos de trabalhos na Construção. No mesmo período do ano passado (Maio/2021), o Setor também apresentou saldo positivo de empregos formais, com resultado maior que o verificado este ano. Foram feitas, naquela oportunidade, 7.756 admissões, contra 4.576 desligamentos, com a geração de 3.180 postos de trabalhos.



Ainda de acordo com as análises do Dieese/PA, também no mês de Maio/2022, no Setor da Construção, a grande maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos positivos na geração de empregos formais, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 2.135 postos de trabalhos, seguido do Estado do Tocantins, com a geração de 474 postos de trabalhos; Amazonas, 468; Acre, 391; Rondônia, 314, e do Estado do Amapá, com a geração de 166 postos de trabalhos. Na outra ponta, o destaque negativo ficou por conta do Estado de Roraima, com a perda de 84 postos de trabalhos.

Também em Maio, foram feitas no Setor da Construção em toda a Região Norte, 13.267 admissões, contra 9.403 desligamentos, gerando um saldo positivo de 3.864 postos de trabalhos.

NESTE ANO

Nos cinco primeiro meses deste ano (Janeiro-Maio/2022), o Setor da Construção no Pará apresentou saldo positivo de empregos formais. Foram feitas no período analisado em todo o Pará, 29.454 admissões, contra 28.592 desligamentos, com a geração de 862 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado, o Setor também apresentou saldo positivo de empregos formais, entretanto o resultado foi bem maior que o verificado este ano. Foram feitas, naquela oportunidade, 28.692 admissões, contra 23.746 desligamentos, gerando um saldo positivo de 4.946 postos de trabalhos.



As análises do Dieese/PA mostram ainda que nos cinco primeiros meses deste ano (Janeiro-Maio/2022), no Setor da Construção, a maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos positivos de empregos formais, com destaque para o Estado do Amazonas, com geração de 1.272 postos de trabalhos, seguido do Estado do Acre, com a geração de 1.128; Pará, 862; Rondônia, 591, e do Estado do Amapá, com a geração de 171 postos de trabalhos. Na outra ponta, o destaque negativo ficou por conta do Estado de Roraima, com a perda de 449 postos de trabalhos, seguido do Estado do Tocantins, com a perda de 406 postos de trabalhos.

Também nos cinco primeiros meses deste ano foram feitas no Setor da Construção em toda a Região Norte, 54.836 admissões contra 51.667 desligamentos, com a geração de 3.169 postos de trabalhos.

EM 12 MESES

O Balanço efetuado pelo Dieese/PA, sobre o emprego formal no Setor da Construção e todo o Pará mostra que, nos últimos 12 meses (Junho/2021-Maio/2022), no comparativo entre admitidos e desligados, houve saldo positivo de empregos formais. Foram feitas no período analisado, no Setor, em todo o Estado, 77.147 admissões, contra 67.644 desligamentos, com a geração de 9.503 postos de trabalhos.



As análises mostram ainda que nos últimos 12 meses (Junh/2021-Maio/2022), no Setor da Construção, a maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 9.503 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 3.282 postos de trabalhos; Acre, 1.981; Rondônia, 904, e do Estado do Amapá, com a geração de 829 postos de trabalhos. Na outra ponta, o destaque negativo ficou por conta do Estado de Roraima, com a perda 1.052 postos de trabalhos, seguido do Estado do Tocantins, com a perda de 995 postos de trabalhos.



Igualmente, nos últimos 12 meses, foram feitas no Setor da Construção em toda a Região Norte, 139.187 admissões contra 124.735 demissões, gerando um saldo positivo de 14.452 postos de trabalhos.

Imagem: Divulgação