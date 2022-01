Setor de Construção gera cerca de 16 mil novos empregos no Pará em 2021

O Setor da Construção no Estado do Pará apresentou saldo positivo de empregos formais no ano de 2021 (Janeiro-Novembro) e também nos últimos 12 meses. As informações são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, segundo o qual, o Pará também lidera a geração de empregos formais no Setor da Construção na Região Norte.

O levantamento foi elaborado pelo Dieese/PA com base em informações oficiais do Ministério do Trabalho, segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, que leva levam em consideração apenas os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não inclui as ocupações informais. Com isso, não são comparáveis com os números do desemprego, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua (PNAD). Os números do Caged são coletados das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada, enquanto que os dados da PNAD são obtidos por meio de pesquisa domiciliar, e abrangem também o setor informal da economia.

No mês de Novembro/2021, ocorreu saldo positivo na geração de empregos formais. Foram feitas no mês analisado em todo o Pará no Setor, 5.881 admissões contra 5.260 desligamentos, com a geração de 621 postos de trabalhos. No mês de Novembro/2020, o Setor apresentou saldo negativo de empregos formais. Foram feitas naquela oportunidade em todo o Estado, 4.374 admissões, contra 6.246 desligamentos, com a perda de 1.872 postos de trabalhos.

Ainda de acordo com as análises do Dieese/PA, em Novembro/2021, no Setor da Construção, a maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos negativos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado de Roraima, com a perda de 263 postos de trabalhos, seguido do Estado do Tocantins, com a perda de 259 postos de trabalhos; Rondônia perda de 202 e do Estado do Amazonas, com a perda de 86 postos de trabalhos. Na outra ponta, o destaque positivo ficou por conta do Estado do Pará, com a geração de 621 postos de trabalhos, seguido do Amapá, com a geração de 94 postos de trabalhos e do Estado do Acre, com a geração de 69 postos de trabalhos.

Também em Novembro/2021, foram feitas no Setor da Construção em toda a Região Norte, 9.941 admissões contra 9.967 demissões e um saldo negativo de 26 postos de trabalhos formais.

NO ANO

O estudo do Dieese/PA mostra ainda que no ano de 2021 (Janeiro-Novembro), no comparativo entre admitidos e desligados, o Setor da Construção no Pará, apresentou saldo positivo de empregos formais. Foram feitas no período analisado, em todo o Setor, 71.214 admissões, contra 54.848 desligamentos, gerando um saldo positivo de 16.366 postos de trabalhos. No mesmo período de 2020 (Jan-Nov/2020), o Setor também apresentou saldo positivo de empregos formais, só que bem menor que o verificado em 2021. Foram feitas naquela oportunidade no Setor em todo o Pará, 55.983 admissões, contra 46.352 desligamentos, gerando um saldo positivo de 9.631 postos de trabalhos.

A grande maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados ano de 2021 (Janeiro-Novembro), com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 16.366 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 3.395 postos de trabalhos; Tocantins, 1.603; Rondônia, 1.425; Acre, 1.375 e do Amapá, com a geração de 851 postos de trabalhos. Na outra ponta, no mesmo período analisado, apenas o Estado de Roraima apresentou queda de empregos formais, com a perda de 570 postos de trabalhos.

Em toda a Região Norte, ano de 2021 (Janeiro-Novembro), segundo o Dieese/PA, ocorreram 125.218 admissões contra 100.773 desligamentos, com a geração de 24.445 postos de trabalhos. As análises realizadas pelo órgão sobre o balanço do Emprego Formal no Setor da Construção mostra que nos últimos 12 meses (Dezembro/2020-Novembro/2021), no comparativo entre admitidos e desligados, o Estado do Pará apresentou saldo positivo na geração de empregos formais. Foram feitas no período analisado, no Setor em todo o Estado, 73.931 admissões, contra 61.932 desligamentos, com a geração de 11.999 postos de trabalhos.

Também nos últimos 12 meses (Dezembro/2020-Nov/2021), no Setor da Construção, a grande maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 11.999 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 3.004 postos de trabalhos; Tocantins, 1.270; Acre, 1.130; Rondônia, 821, e do Estado do Amapá, com a geração de 751 postos de trabalhos. Na outra ponta, apenas o Estado de Roraima apresentou queda, com a perda de 226 postos de trabalhos.

Nesses últimos 12 meses (Dezembro/2020-Novembro/2021), foram feitas no Setor da Construção em toda a Região Norte, 131.153 admissões contra 112.404 desligamentos, com a geração de 18.749 postos de trabalhos.

Imagem: Agência Pará