Setor de Feiras e Mercados recebe investimentos da Prefeitura de Ananindeua

Ananindeua abrange a Região Metropolitana de Belém, com o segundo município mais populoso do Estado e originário de comunidades ribeirinhas, vive hoje a nova era de serviços e obras realizadas oferecidas aos moradores.

Com uma população estimada em mais de 500 mil habitantes e um comércio apenas superado por Belém, oferece espaços que movimentam o comercio local, podemos destacar: Feira da cidade nova 4, Feira do PAAR, Feira do Jaderlândia e Mercado da Independência.

São projetos modernos e inovadores entregues pela Prefeitura de Ananindeua através da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (SESAN).

Os trabalhadores da Feira da Cidade Nova 4, já foram beneficiados com as obras de reforma e revitalização dos locais onde tiram o próprio sustento.

Os feirantes da ‘Feira do 4’ ganharam diversos equipamentos da Prefeitura de Ananindeua. A ação fez parte do projeto de reestruturação de feiras e mercados, coordenados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), que inclui auxílios, obras e equipamentos para todos os feirantes de Ananindeua, auxiliando para que suas vendas sejam sempre produtos de qualidade.

Os feirantes da ‘Feira do 4’ já ganharam kits de restaurantes, conservadeiras, balcões frigoríficos e balanças. Atualmente, Ananindeua conta com cerca de 2.500 feirantes formais e informais e o objetivo é contemplar todos.

A feirante, Francinélia Cruz Ramos, trabalha ajudando a mãe, Dona Maria José, e diz que usa o ‘WI-FI’ no local de trabalho, e que isso faz toda a diferença. “É uma forma muito boa de trabalhar, às vezes o cliente chega aqui na banca dizendo que caiu a internet, ai a gente diz que na feira tem ‘WI-FI’, o Prefeito Dr. Daniel colocou esse benefício à nossa disposição que é muito usado nas compras, para o cliente, isso é muito bom.”

A feira da cidade nova 4 que também é conhecida como ‘Feira do 4’ passou por reparo na parte elétrica, boxes e piso. Os banheiros também foram reformados e a lona que cobre a estrutura da feira passou por um eficiente processo de limpeza.

FEIRA DO PAAR

A gestão do Prefeito Dr. Daniel Santos tomou conhecimento do anseio dos feirantes, que estavam sendo prejudicados com o sol da manhã, pois suas frutas, verduras e legumes acabavam estragando, além de padronizar a extensão da feira para não prejudicar a arquitetura, e já entregou mais de 30 toldos aos permissionários de hortifrúti. Os toldos são de fácil manuseio, em que os feirantes podem controlar a altura e o sol não vai mais bater diretamente na fruta.

Vários feirantes do local ficaram satisfeitos, porque essa ação só veio acrescentar para o comércio, deixando a área mais organizada, atraindo assim mais clientes.

A feirante, Márcia Oliveira, trabalha na feira do PAAR faz mais de dez anos, diz como era a feira antes da Gestão do Dr. Daniel Santos e como está agora.

“Antes era uma situação precária, vou ser sincera, nós trabalhávamos na rua, em carrinho de madeira, a gente ficava submissa a sol, chuva, lonas velhas, as pessoas mexiam nas frutas porque não tínhamos segurança, fora o risco no meio da rua que sempre era constante. Agora a ‘nova lona’ protege a gente do sol, até a visão ficou boa, porque uma feira bem vista é uma feira bem movimentada, as pessoas comparecem mais, ficou mais prático”.

Dr. Daniel ouviu a solicitação dos mais de 276 feirantes e ambulantes que vendiam suas mercadorias e produtos no meio da rua, embaixo do sol e da chuva.

Os clientes têm agora um local de estacionamento e bicicletário, banheiros masculino e feminino, sala administrativa e iluminação pública. Já no espaço coberto com estrutura metálica e todo iluminado, os 176 ambulantes possuem barracas também padronizadas para expor seus produtos de forma organizada.

FEIRA DO JADERLÂNDIA

Antigamente a Feira do Jaderlândia era um espaço tomado pelo mato e entulho, não tinha asfalto e segurança; não tinha boxes estruturados era um espaço a céu aberto cheio de barracas de madeira e lona.

O local foi construído do zero e com recurso próprio da prefeitura, com o objetivo de tirar os feirantes do meio da rua e alocá-los em um lugar coberto e com infraestrutura adequada.

A Feira do Jaderlândia tem 126 boxes de vários segmentos, além de uma praça de alimentação, acessibilidade, estacionamento para carros e motos, bicicletários, depósito de lixos, administrativo e banheiros. Agora, eles terão mais dignidade com melhores condições de trabalho.

O feirante Paulo Correa disse que trabalhava mais de 18 anos no sol e que agora tudo mudou. “Estamos desde o começo da feira. A estrutura está boa, eu trabalhava no sol, na minha barraca, e agora trabalhar com toda essa estrutura está bem melhor”.

A Prefeitura de Ananindeua realizou as obras de saneamento básico completo, que vai da instalação da rede de drenagem profunda, superficial, terraplanagem, meio fio, pavimentação asfáltica, sinalização viária, modernização das luminárias a vapor para LED.

Um dos diferenciais da nova feira é que os boxes possuem um mezanino, onde os feirantes podem armazenar suas mercadorias com mais segurança. Outro diferencial é a área exclusiva de alimentação com paisagismo, mesas e bancos em concreto.

A feira foi projetada também para receber as Pessoas Com Deficiência (PCD) com rampas de acessibilidades em vários pontos e um banheiro exclusivo para eles, e com barras de segurança.

A feira conta com quiosques de peixes, frangos e carnes, hortifruti, farinha, variedades, além de boxes para consertos e oficinas, de açaí e polpa de frutas.

MERCADO MUNICIPAL

Entre tantos mercados, Ananindeua tem o novo Mercado Municipal da Independência, localizado na Avenida Independência, com a Avenida Zacarias de Assunção, no bairro do Distrito Industrial.

O mercado tem estilo ‘retrô’ de mercado de bairro, usando a circulação do piso em ladrilho, com portas de pé direito duplo, cobertura e estrutura aparente, que reduzem a transmissão de calor e barulho, os boxes foram padronizados e setorizados, além de se tornar a primeira feira de Ananindeua e da região Norte do Brasil, toda climatizada e que garante conforto aos feirantes e visitantes.

Dona Aldenora, trabalha faz 30 anos no local, e diz como era e como está o mercado hoje. “Antes o mercado era muito precário e hoje a gente está num mercado de um grau altíssimo, de um nível de galeria, então, eu estou amando, espero que todos os meus colegas curtam como estou curtindo o mercado novo, porque está tudo bem arejado, tudo bem organizado, está bonito, e eu espero que o povo de Ananindeua venha nos visitar. A climatização está ótima, está tudo fresquinho, estamos trabalhando na paz”.

O novo Mercado Municipal da Independência funciona suprindo toda a necessidade de vários seguimentos como: Alimentação, Padaria, Produtores Naturais de Frango, Carne, Açaí, Carvão, Hortifruti, Camarão, Tempero, Mercadinho, Depósito, Farinha, Peixe Armarinho e Artesanatos Diversos.

A publicitária, Sueide Pena, empreendedora desde 2002, está no mercado desde 2005, conta sobre a felicidade de estar trabalhando numa feira valorizada e reformada, onde o mercado conseguiu suprir todas as necessidades de vários segmentos, inclusive das lojas, que era o que mais precisava.

“Nós estamos dentro de um espaço organizado, limpo e climatizado, isso valorizou muito nosso trabalho, a nossa loja, a nossa marca, e eu fico muito agradecida junto com os colegas pelo Dr. Daniel ter tido essa sensibilidade, esse olhar empreendedor e visionário, porque é o primeiro mercado construído do ‘zero’ em Ananindeua com climatizador, e como uma arquitetura toda trabalhada e pensada para o bairro, muito obrigada”.

A nova estrutura conta ainda com a modernização dos sistemas hidráulico, elétrico e de águas pluviais, telhado que reflete a radiação solar e a diminuir o ruído externo, claraboia para melhorar a circulação luminosa e ventilação externa – gerando economia de energia para os feirantes.

A secretária da SEDEC, Ivelane Neves, lembra como era o espaço antes da reconstrução. “No início foi identificado que os feirantes ficavam em um local insalubre para o desenvolvimento do trabalho: cheios de tratos, com esgoto a céu aberto e estrutura condenada pelos corpos de bombeiros. Hoje, o novo mercado, é um marco para o bairro do Distrito Industrial”.

FEIRANTES ANANIN

A Prefeitura de Ananindeua criou o Auxílio Financeiro “Feirantes Ananin”, já aprovado pela Câmara Municipal de Ananindeua, com o qual os feirantes da cidade recebem meio salário mínimo nos meses de Julho e Dezembro – épocas em que o movimento nas feiras diminuem.

Imagens: Ascom/PMA