Setor de Meio Ambiente pede socorro em Benevides

Açoreamento de igarapes, poluição sonora, falta de fiscalização, desmatamento ilegal, piçarreiras ilegais. Este é o cenário do município de Benevides, na Zona Metropolitana, a 30 quilômetros da capital paraense.

Conhecido como “Berço da Liberdade”, Benevides está em destaque de desenvolvimento em função dos avanços nas áreas da saúde e educação. Todavia, a área do meio ambiente vive um apagão como nunca visto antes. É um município com muitos atrativos e belezas naturais que, entretanto, tão desprotegidos.

A Secretaria de Meio Ambiente está a cargo de Leonardo Paniagua, mas a área tem sido de muita dor de cabeça para a administração benevidense, que se vê impedida de avanços no setor turístico em função dos problemas ambientais.

Comentários na Câmara de Vereadores dão conta que a administração da prefeita Luziane se destaca na educação e saúde, mas em compensação, as reclamações são muitas na área de meio ambiente e turismo em cuja área não existe ações concretas direcionadas para essa área e o meio ambiente, que a secretaria engloba, piorou com os desmandos observados.

Uma das reclamações dizem respeito a eventos até altas horas da noite sem respeitar o sossego público, sem que providências sejam adotadas.

Tem, ainda, a questão de um corvão com funcionamento a todo vapor e legalidade duvidosa, que deixa moradores da periferia do município preocupados, sobretudo porque é um empreendimento de grande envergadura em local que deverá ser preservado, próximo de Belém.

As informações dão conta que o secretário pode ser substituído a qualquer momento.

A reportagem tentou contato com o secretário de Meio Ambiente, Leonardo Paniagua, mas ainda não conseguiu falar com o administrador.

