Setor de Serviço puxa número de contratações efetivas no Pará em 2023

Estado tem saldo positivo de mais de 55 mil empregos, segundo estudo divulgado pelo Dieese na última semana.

De acordo com o Dieese/PA, o setor de Serviço foi o que mais cresceu em 2023, no estado. Com base nos dados oficiais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, de janeiro a novembro do ano passado, o segmento teve um saldo positivo de 21.237 postos de trabalho. Na sequência, estão os setores de Construção Civil, Comércio, Indústria e Pecuária.

No total, o estudo comprova que o Pará possui um saldo de 55.534 postos de trabalho no ano, o que o deixa em 11º lugar no ranking nacional, e em primeiro lugar na região Norte.

Vale destacar que o número de postos de trabalhos formais em 2023 representa um resultado 12,0% maior que o registrado no mesmo período de 2022 (janeiro a novembro de 2022), quando foram gerados cerca de 49.400 postos.

Para Mateus Ribeiro, gerente do restaurante Engenho Dedé, em Belém, o setor de Serviço ter puxado esses números mostra o quanto a área é essencial para o crescimento do estado.

“Trabalhamos diretamente com o setor de Serviço, então conseguimos sentir diretamente esse aquecimento na economia estadual. No Pará, temos um segundo semestre muito forte, com datas importantes perto uma da outra como o Círio, Black Friday e as festas de final de ano”, comenta Mateus.

O gerente também analisa a perspectiva para 2024. Segundo ele, a expectativa de crescimento continua.

“Acabamos de sair das festas de final ano. Contratamos alguns funcionários temporários e vamos admitir definitivamente alguns. Esperamos mais crescimento no mercado e estamos prontos para atender os nossos clientes”, finaliza Mateus.