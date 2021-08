Setor de serviços gera 20.198 empregos no Pará

O setor de Serviços no Pará gerou no 1º semestre deste ano (Janeiro-Junho/2021) quase 13 mil postos de trabalhos e, no balanço dos últimos 12 meses, também ocorreu crescimento de empregos formais. Os resultados positivos obtidos pelo Pará colocam o Estado como o maior gerador de Empregos Formais no Setor Serviços em toda a Região Norte. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 19, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socieconômicos – Dieese/Pa.



A pesquisa foi feita com base em informações oficiais do Ministério da Economia segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged. É importante observar que os dados do novo Cadastro, divulgados mensamente, levam em consideram apenas os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não incluem as ocupações informais. Com isso, não são comparáveis com os números do desemprego, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua (PNAD). Os números do Caged são coletados das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada, enquanto que os dados da Pnad são obtidos por meio de pesquisa domiciliar, e abrangem também o setor informal da economia.



O estudo, segundo os economistas Roberto Sena e Kleverson Costa, supervisor técnico e coordenador de pesquisa do Dieese/PA, respectivamente, também é parte integrante do projeto do Observatório do Trabalho do Estado do Pará, parceria entre o Departamento e o Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda – Seaster.

JUNHO

No mês passado, Junho/2021, ocorreu saldo positivo de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no mês analisado em todo o Pará no Setor de Serviços, 11.827 admissões contra 9.069 demissões, gerando um saldo positivo de 2.218 postos de trabalhos. No mês de Junho/2020, o Setor também apresentou saldo positivo de empregos formais, só que bem menor que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade, 7.605 admissões, contra 6.819 desligamentos, com a geração de 786 postos de trabalhos.



Ainda de acordo com as analises do Dieese/PA, no mês de Junho/2021, no Setor Serviços, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 2.218 postos de trabalhos, seguido do Amazonas, com a geração de 1.999 postos de trabalhos, e de Rondônia, com a geração de 730 postos de trabalhos.



Ainda de acordo com as analises do Dieese/PA, em Junho/2021, foram feitas no Setor Serviços em toda a Região Norte, 27.646 admissões contra 21.450 demissões, com a geração de 6.196 postos de trabalhos formais.

Ainda que no primeiro semestre deste ano (Janeiro-Junho/2021), no balanço sobre a flutuação dos Postos de Trabalhos no Setor Serviços, o Pará apresentou saldo positivo de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no período analisado (Janeiro-Junho/2021), 65.627 admissões, contra 52.638 demissões, com a geração de 12.989 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Janeiro-Junho/2020), o Setor Serviços no Pará também apresentou crescimento de empregos formais, só que bem menor que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade, 48.581 admissões, contra 47.432 desligamentos, com a geração de 1.149 postos de trabalhos.



As analises do Dieese/PA mostram ainda que no primeiro semestre deste ano (Janeiro-Junho/2021), no Setor Serviços, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 12.889 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 5.177 postos de trabalhos; Tocantins, 3.846 postos de trabalhos; Rondônia, 3.080 postos de trabalhos; Acre, 2.770 postos de trabalhos; Roraima, 1.067 postos de trabalhos e do Estado do Amapá com a geração de 967 postos de trabalhos.

Durante o primeiro semestre deste ano (Janeiro-Junho/2021) foram feitas no Setor Serviços em toda a Região Norte, 158.291 admissões contra 128.395 demissões, com a geração de 29.896 postos de trabalhos.

EM 12 MESES

Durante os últimos 12 meses (Julho/2020-Junho/2021), no Estado do Pará, no comparativo entre admitidos e desligados, houve saldo positivo de empregos formais. Foram feitas no período analisado, no Setor de Serviços em todo o Pará, 119.890 admissões, contra 99.692 demissões, com a geração de 20.198 postos de trabalhos.



Todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará com a geração de 20.198 postos de trabalhos, seguido do Amazonas, com a geração de 13.966 postos de trabalhos; Tocantins, com a geração de 5.664 postos de trabalhos; Rondônia, geração de 4.836 postos de trabalhos; Acre, 3.899 postos de trabalhos; Roraima, 2.096 postos de trabalhos e do Estado do Amapá, com a geração de 1.165 postos de trabalhos.



Ainda de acordo com as analises do Dieese/PA, nos últimos 12 meses (Julho/2020-Jun/2021), foram feitas no Setor Serviços em toda a Região Norte, 297.057 admissões contra 245.233 demissões, gerando um saldo positivo de 51.824 postos de trabalhos.