Setor de serviços gera mais de 16 mil novos postos de trabalhos no Pará

Pelo oitavo mês consecutivo este ano, em agosto, o Setor de Serviços no Estado do Pará apresentou crescimento na geração de empregos com carteira assinada. Com este novo resultado positivo, no acumulado deste ano (Janeiro-Julho/2022) já foram gerados em todo o Pará, no setor, mais de 16 mil postos de trabalhos. As informações foram divulgadas nesta terça-feira, 18, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, que fez um levantamento baseado em informações do Ministério do Trabalho, Emprego e Renda por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, levam em consideração apenas os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não inclui as ocupações informais. Os números do Caged são coletados das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada.

O balanço efetuado pelo Dieese/PA sobre o Emprego Formal no Setor de Serviços no Estado do Pará, no mês de Agosto/2022, mostra saldo positivo de empregos formais no comparativo entre admitidos e demitidos. Foram feitas no mês analisado em todo o Pará, no setor, 13.888 admissões contra 11.361 desligamentos, gerando um saldo positivo de 2.527 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Agosto/2021), o Setor também apresentou saldo positivo de empregos formais, entretanto o resultado foi maior que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade, 14.138 admissões, contra 10.683 desligamentos, com a geração de 3.455 postos de trabalhos.

Ainda em Agosto/2022, no Setor de Serviços, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 2.527 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 2.397 postos de trabalhos; Tocantins, 983; Rondônia, 885; Acre, 636; Amapá, 456, e do Estado de Roraima, com a geração de 355 postos de trabalhos.

As análises do Dieese/PA mostram ainda que no mês de Agosto/2022, foram feitas no Setor de Serviços em toda a Região Norte, 38.714 admissões contra 30.475 desligamentos, gerando um saldo positivo de 8.239 postos de trabalhos formais.

NESTE ANO

Nos oito primeiros meses deste ano (Janeiro-Agosto/2022), no comparativo entre admitidos e desligados, o Setor de Serviços no Pará também apresenta saldo positivo de empregos formais. Foram feitas no período analisado, no Setor em todo o Estado, 101.693 admissões, contra 85.581 demissões, gerando um saldo positivo de 16.112 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Janeiro-Agosto/2022), o Setor de Serviços no Pará também apresentou saldo positivo de empregos formais. Entretanto, o resultado foi maior que o verificado este ano. Foram, feitas naquela oportunidade, 102.439 admissões, contra 79.860 desligamentos, com a geração de 22.579 postos de trabalhos.

As anÁlises do Dieese/PA mostram ainda que nos oito primeiros meses deste ano (Janeiro-Agosto/2022), no Setor de Serviços, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Amazonas, com a geração de 16.589 postos de trabalhos, seguido do Estado do Pará, com a geração de 16.112 postos de trabalhos; Rondônia, 8.195; Tocantins, 6.596; Amapá, 4.204; Roraima, 3.549, e do Estado do Acre, com a geração de 3.340 postos de trabalhos.

No mesmo período (Janeiro-Agosto/2022) foram feitas no Setor de Serviços em toda a Região Norte, 294.383 admissões contra 233.358 desligamentos, gerando um saldo positivo de 58.585 postos de trabalhos.

EM DOZE MESES

O estudo realizado pelo Dieese/PA mostra ainda que no Setor de Serviços, nos últimos 12 meses (Setembro/2021-Agosto/2022), no comparativo entre admitidos e demitidos, o Estado do Pará apresentou saldo positivo de empregos formais. Foram feitas no período analisado, 147.790 admissões, contra 132.323 desligamentos, com a geração de 15.467 postos de trabalhos.

Ainda que nos últimos 12 meses (Setembro/2021-Agosto/2022), no Setor de Serviços, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Amazonas, com a geração de 19.163 postos de trabalhos, seguido do Estado do Pará, com a geração de 15.467 postos de trabalhos; Rondônia, 9.792; Tocantins, 7.990; Amapá, 4.746; Acre, 4.470, e do Estado de Roraima, com a geração de 4.295 postos de trabalhos.

No período dos últimos 12 meses (Setembro/2021-Agosto/2022), foram feitas no Setor de Serviços em toda a Região Norte, 416.831 admissões contra 350.908 desligamentos, gerando um saldo positivo de 65.923 postos de trabalhos.

