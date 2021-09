Setor de serviços gera mais de 20 mil empregos em 12 meses

Pesquisas publicadas nesta segunda-feira, 20, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos mostram que o Pará já gerou 22.515 postos de trabalho ao longo dos últimos 12 meses somente no setor de serviços. O Dieese-PA mostra estudo feito com números referentes ao mês de julho, aos últimos oito meses e também ao longo dos últimos 12 meses.

O estudo produzido pelo Dieese/PA,mostra que no comparativo entre admitidos e desligados, o Setor Serviços no Pará gerou neste ano (Janeiro-Julho/2021) quase 17 mil postos de trabalhos. Já no balanço dos últimos 12 meses, o Setor também apresenta crescimento de empregos formais. Os resultados positivos obtidos pelo Pará colocam o Estado como o maior gerador de Empregos Formais em toda a Região Norte.

A pesquisa do Dieese/PA se baseia em informações oficiais do Ministério da Economia segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, divulgados mensamente, que levam em consideração apenas os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não inclui as ocupações informais. Com isso, não são comparáveis com os números do desemprego, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua (PNAD). Os números do Caged são coletados das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada, enquanto que os dados da Pnad são obtidos por meio de pesquisa domiciliar, e abrangem também o setor informal da economia.

JULHO

Em Julho/2021 houve saldo positivo de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas em todo o Pará, no Setor de Serviços, 12.300 admissões contra 8.389 desligamentos, gerando um saldo positivo de 3.911 postos de trabalhos. No mês de Julho/2020, o Setor também apresentou saldo positivo de empregos formais, só que bem menor que o verificado este ano. Foram feitas, naquela oportunidade, 8.840 admissões, contra 6.876 desligamentos, com a geração de 1.604 postos de trabalhos.

No mesmo período analisado, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 3.911 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 3.162 postos de trabalhos; Tocantins, 702; Rondônia, 696; Acre, 282; Amapá, 245 e do Estado de Roraima, com a geração de 215 postos de trabalhos.

Ainda de acordo com as analises do Dieese/PA, no mês de Julho/2021, foram feitas no Setor de Serviços em toda a Região Norte, 31.650 admissões contra 22.437 desligamentos, com a geração de 9.213 postos de trabalhos formais.

NESTE ANO

Nos sete primeiros meses deste ano (Janeiro-Julho/2021), o Pará apresentou saldo positivo de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no período analisado, no Setor de Serviços em todo o Estado, 78.135 admissões, contra 61.239 desligamentos, com a geração de 16.896 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Janeiro-Julho/2020), o Setor de Serviços no Pará também apresentou crescimento de empregos formais, só que bem menor que o verificado este ano. Foram feitas, naquela oportunidade, 57.061 admissões, contra 54.308 desligamentos, com a geração de 2.753 postos de trabalhos.

As analises do Dieese/PA mostram ainda que no ano de 2021 (Janeiro-Julho), todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 16.896 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 8.183 postos de trabalhos; Tocantins, 4.547; Rondônia, 3.809; Acre, 3.094; Roraima, 1.288 e do Estado do Amapá, com a geração de 1.217 postos de trabalhos.

Em 2021 (Janeiro-Julho) foram feitas no Setor de Serviços em toda a Região Norte, 190.892 admissões contra 151.858 desligamentos, com a geração de 39.034 postos de trabalhos.

DOZE MESES

Em 12 meses (Agosto/2020-Jul/2021), no Estado do Pará, no comparativo entre admitidos e desligados, houve saldo positivo de empregos formais. Foram feitas no período analisado, no Setor de Serviços em todo o Pará, 123.950 admissões, contra 101.435 desligamentos, com a geração de 22.515 postos de trabalhos.

Todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados no mesmo período analisado, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 22.515 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 16.355 postos de trabalhos; Tocantins, 6.383; Rondônia, 5.514; Acre, 4.346; Roraima, 2.251 e do Estado do Amapá, com a geração de 1.622 postos de trabalhos.

Por fim, o Dieese destaca que, nos últimos 12 meses (Agosto/2020-Julho/2021), foram feitas no Setor de Serviços em toda a Região Norte, 309.407 admissões contra 250.421 desligamentos, gerando um saldo positivo de 58.986 postos de trabalhos.

Imagem: Agência Pará