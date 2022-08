Setor de Serviços gerou mais de 11 mil novos empregos no Pará no primeiro semestre

O Setor Serviços no Estado do Pará, no comparativo entre admitidos e demitidos apresentou crescimento na gerçaão de empregos com carteira assinada no mês de Junho, no 1º semestre deste ano (Janeiro-Junho/2022) e também nos últimos 12 meses (Julho/2021-Junho/2022). Os dados analisados tomaram como base as informações oficiais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged/Ministério do Trabalho, informou nesta quinta-feira, 18, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, que realizou o levantamento.

Conforme o estudo do Dieese/PA, no mês de Junho/2022, foi registrado saldo positivo de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados no setor de Serviços. Foram feitas no mês analisado em todo o Pará, 12.571 admissões contra 9.651 desligamentos, gerando um saldo positivo de 2.920 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Junho/2021), o Setor também apresentou saldo positivo de empregos formais, só que o resultado foi menor que o verificado este ano.

Foram feitas, naquela oportunidade, 12.681 admissões, contra 10.104 desligamentos, gerando um saldo positivo de 2.577 postos de trabalhos. Ainda segundo o Dieese/PA, no setor de Serviços, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 2.920 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 2.020 postos de trabalhos; Rondônia, 959; Acre, 562; Tocantins, 491; Amapá, 313, e do Estado de Roraima, com a geração de 295 postos de trabalhos.

As análises do Dieese/PA mostram ainda que no mês de Junho/2022, foram feitas no Setor Serviços em toda a Região Norte, 35.272 admissões contra 27.712 desligamentos, gerando um saldo positivo de 7.560 postos de trabalhos formais.

NESTE ANO

O estudo do Dieese/PA mostra ainda que no primeiro semestre deste ano (Janeiro-Junho/2022), no comparativo entre admitidos e desligados, o Setor Serviços no Pará apresentou saldo positivo de empregos formais. Foram feitas no período analisado, no Setor em todo o Estado, 74.349 admissões, contra 63.031 desligamentos, gerando um saldo positivo de 11.318 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Janeiro-Junhio/2021), o Setor Serviços no Pará também apresentou saldo positivo de empregos formais, só que o resultado foi maior que o verificado este ano. Foram feitas, naquela oportunidade, 74.602 admissões, contra 59.013 desligamentos, gerando um saldo positivo de 15.589 postos de trabalhos.

Os números do emprego estão assim discriminados: Estado do Amazonas teve geração de 12.456 postos de trabalhos, seguido do Estado do Pará, com a geração de 11.318 postos de trabalhos; Rondônia, 6.917; Tocantins, 4.473; Amapá, 3.433; Roraima, 2.721; e do Acre, com geração de 2.297 postos de trabalhos.

Ainda de acordo com as análises do Dieese/PA, no primeiro semestre deste ano (Janeiro-Junhi/2022) foram feitas no Setor Serviços em toda a Região Norte, 216.358 admissões contra 172.743 desligamentos, gerando um saldo positivo de 43.615 postos de trabalhos.

EM 12 MESES

O estudo mostra ainda que no Setor Serviços, nos últimos 12 meses (Julho/2021-Junho/2022), no comparativo entre admitidos e desligados, o Estado do Pará apresentou saldo positivo de empregos formais. Foram feitas no período analisado, 153.099 admissões, contra 130.449 desligamentos, com a geração de 17.750 postos de trabalhos.

Ainda nos últimos 12 meses, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Amazonas, com a geração de 27.771 postos de trabalhos, seguido do Estado do Pará, com a geração de 17.650 postos de trabalhos; Rondônia, 10.458; Tocantins, 7.487; Amapá, 5.093; Roraima, 4.004, e do Estado de Acre, com a geração de 3.378 postos de trabalhos.

Também nos últimos 12 meses (Julho/2021-Junhio/2022), foram feitas no Setor Serviços em toda a Região Norte, 414.632 admissões contra 340.791 demissões, gerando um saldo positivo de 68.841 postos de trabalhos.

Imagem: Divulgação