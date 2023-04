Setor produtivo e industrial do Pará são recebidos por Geraldo Alckmin, em Brasília

Uma comitiva formada por representantes do setor produtivo, assim como da bancada paraense, federal e estadual ,estiveram em Brasília, ontem, terça-feira, 11, para discutir propostas para o desenvolvimento econômico e socioambiental do Estado. O grupo participou de uma audiência com o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB). As informações são do blog do Zé Dudu com a Fiepa.

Durante o encontro, intermediado pelo deputado federal Airton Faleiro (PT-PA), foi possível apresentar as principais demandas econômicas, sociais e ambientais do Pará.

“Foi uma reunião na qual pudemos, como entidade representativa do setor produtivo local, levar ao governo federal propostas para potencializar o desenvolvimento do nosso estado,” explicou o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará – Fiepa, Alex Carvalho.

“Seja por meio da melhoria da infraestrutura, a partir da restauração do modal rodoviário, implantação de ferrovias e otimização logística dos portos, que ampliarão nossa presença no mercado; seja com a modernização e adequação do nosso parque industrial, com vistas à redução das emissões de carbono e alcance de metas ambientais”.

Para Alex Carvalho, “a indústria do Estado do Pará está pronta e preparada para um diálogo franco e equilibrado em busca desse desenvolvimento e da melhoria do ambiente de negócios dentro do nosso estado, como também de promover a capacitação técnica e profissional da mão de obra local, através do Senai, além de servir como indultadora e facilitadora de inovações tecnológicas, que possam contribuir para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do Estado”.

O setor industrial também foi representado pelo empresário e vice-presidente da Fiepa, Clóvis Carneiro.

“Hoje, conseguimos pautar o governo federal sobre os problemas do Pará referente à regularização ambiental, regularização fundiária e obras de infraestrutura que são necessárias para o desenvolvimento do estado,” avaliou o empresário. “Houve uma ampla explanação para o presidente em exercício, mostrando todos os entraves que estão acontecendo no estado e ele se mostrou bastante interessado e estabeleceu alguns procedimentos que deverão ter andamento, então eu acredito que ainda teremos outros encontros que deverão ser positivos para o nosso Estado”.

Para o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará – Codec), Lutfala Bitar, a expectativa é de que o encontro represente, entre outros avanços, a retomada do processo de implantação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no município de Barcarena.

“Além de falar do nosso projeto da ZPE, uma das mais importantes iniciativas do Estado voltadas para a industrialização, verticalização e de incentivo à exportação, tivemos a oportunidade de sugerir que o Conselho Nacional das ZPE’s, hoje sob o Ministério da Fazenda, passasse para o MDIC, o que para nossa surpresa foi informado pelo presidente Alckmin que já estava em seus planos”, afirma Bitar.

“Foi uma oportunidade para solicitar apoio, principalmente, na parte de transporte e logística e abrir as portas do estado para investimentos federais. A ideia é que as empresas que procurarem o Ministério da Indústria e Comércio, que é representado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que ele possa indicar o nosso estado para que a gente consiga ter um melhor desenvolvimento,” afirmou o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Paulo Bengtson.

Imagem: Divulgação/Fiepa