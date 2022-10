Setor supermercadista celebra parceria com o governo estadual na 23ª SuperNorte

Com a expectativa de receber 30 mil visitantes em três dias, a 23ª edição da Convenção de Supermercados e Fornecedores da Região Norte (SuperNorte) foi aberta na noite de ontem, quarta-feira, 05, com programação até amanhã, sexta-feira, 07, no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. O titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), José Fernando Gomes Júnior, participou da abertura representando o governador Helder Barbalho, que está em agenda fora do Pará.

“É motivo de muita alegria estar nessa retomada da feira organizada e realizada pela Associação Paraense de Supermercados (Aspas). Para você ter uma ideia dos números, temos mais de 80 estandes com mais de 200 marcas. Por tudo isso, o governo do Estado está nessa construção conjunta; mas não é de agora. Passamos a pandemia com o setor no ombro a ombro. O governador e todo o seu time fez uma construção para não fechar supermercados e botar comida na mesa da nossa sociedade”, destacou o secretário. Hoje, o Governo do Pará é um dos maiores patrocinadores da SuperNorte.

O secretário falou sobre o papel do setor supermercadista no fortalecimento das políticas e ações sociais do Estado. “Dois exemplos fortes: a formação e capacitação dos nossos menores aprendizes nas suas lojas, e também ajudaram muito quando tivemos as enchentes em Marabá (no Sudeste do Pará). Por tudo isso, estamos aqui para contribuir com a construção desse desenvolvimento nos quatro cantos do Estado”, reiterou José Fernando Gomes Júnior.

ADEQUAÇÃO

Jorge Portugal, presidente da Aspas, reforçou o apoio constante do governo do Estado ao setor. “Sempre esteve junto, incentivando aqueles que produzem emprego e geração de riqueza para o Estado. Nessa feira trouxemos o tema ‘Consumo em Transformação’, uma realidade e um futuro que a pandemia nos trouxe e ao qual tivemos que nos adequar, com e-commerce e plataformas”, informou o empresário.

Ele ressaltou a importância da parceria com o Governo do Pará na implementação dos programas de transferência de renda durante os momentos mais críticos da crise sanitária mundial. “Também atendemos à demanda dos estudantes que receberam o vale-alimentação como merenda, naquele período. Foi uma grande parceria para que não fechássemos. Pudemos mostrar nossa essencialidade”, enfatizou Jorge Portugal.

Um dos convidados da edição, João Galassi, que preside a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), parabenizou pelo trabalho conjunto entre iniciativa privada e setor público. “Foi a primeira coisa que eu reparei aqui: a parceria do governo do Estado com o setor, inclusive participando da promoção da feira. Achei fantástico, porque promove empregos, promove as boas negociações que vão chegar aos consumidores”, afirmou.

DESTAQUE NACIONAL

Com 22 edições realizadas entre 1996 e 2019, a SuperNorte conquistou lugar de destaque no calendário de eventos da Amazônia, chegando a alcançar a posição de terceira maior feira do setor supermercadista no Brasil.

A programação inclui palestras, feira de produtos, apresentação de serviços e tecnologias para supermercados, magazines e pequenos varejistas, com expositores de todo o Brasil e regionais, ocupando o principal pavilhão de exposições do Hangar. Com novo layout físico, a feira terá algumas inovações, favorecendo as oportunidades de negócios para expositores e visitantes.

Imagem: Reprodução/Belém Negócios