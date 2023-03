Setores de Comércio, Serviços e Indústria contratam 14.700 mulheres no Pará em 2022

Na próxima quarta-feira-feira, dia 08/03/2023, será comemorado no Pará e em todo o Brasil o Dia Internacional da Mulher/2022. Um novo e importante estudo com o balanço sobre a movimentação do emprego formal das Mulheres no Estado do Pará e Região Norte foi elaborado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA para celebrar a expressiva data.

Segundo Everson Costa, supervisor técnico do Dieese/PA, os dados tomaram como base as

informações do Ministério do Trabalho/CAGED, por meio dos registros das admissões, desligamentos e saldos, por Setores Econômicos de Atividades ocorridos no Estado do Pará e Região Norte em todo o ano de 2022 (Janeiro-Dezembro). O estudo visa subsidiar as discussões que envolvem a Mulher Paraense no Mercado de Trabalho em função também das comemorações do Dia Internacional da Mulher 2023.

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, divulgados no dia de hoje levam em consideraão apenas os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não incluem as ocupações informais. Com isso, não são comparáveis com os números do desemprego, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua – PNAD. Os números do Caged são coletados das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada, enquanto que os dados da Pnad são obtidos por meio de pesquisa domiciliar, e abrangem também o setor informal da economia.

O levantamento mostra que em todo o ano passado (Janeiro-Dezembro/2022) foram feitas no Estado do Pará um total de 421.139 admissões, contra 388.476 desligamentos, gerando um saldo positivo de 32.663 postos de trabalhos. Considerando apenas a mão de obra formal feminina, também no ano passado, foram feitas em todo Estado um total de 130.593 admissões femininas (equivalente a 31,0% do total de trabalhadores admitidos no Estado), contra 115.874 desligamentos femininos (equivalente a 29,0% do total de trabalhadores desligados no Estado), gerando um saldo positivo de 14.719 postos de trabalhos formais femininos (equivalente a 45,00% do saldo total do Estado).

Ainda no ano passado, segundo o órgão de pesquisas, no comparativo entre admitidas e desligadas, o saldo positivo alcançado pelo Estado do Pará com a geração de 14.719 postos de trabalhos formais femininos, foi bem menor que o registrado em todo ano anterior. Foram feitas naquela oportunidade (Janeiro-Dezembro/2021) em todo o Pará um total de 125.695 admissões femininas, contra um total de 99.172 desligamentos femininos, com saldo positivo de 26.523 postos de trabalhos formais femininos.

As análises feitas pelo Dieese/PA mostram também que no ano passado, no comparativo entre admitidas e desligadas, todos os Setores Econômicos de Atividades apresentaram saldos positivos na geração de empregos formais femininos. No período analisado, o Setor de Serviços foi o que mais gerou empregos formais femininos, com saldo positivo de 7.353 postos de trabalhos, seguido do Setor de Comércio, com saldo positivo de 4.559 postos de trabalhos; Indústria, 2.047; Agropecuária, 630, e do Setor da Construção, com saldo positivo de 130 postos de formais femininos.

O estudo ainda mostra que do saldo positivo de 14.719 postos de trabalhos formais femininos registrados em todo o Pará no ano passado, metade deles foram gerados no Setor de Serviços, seguido do Setor Comércio, com a participação de 31,0%, e da Indústria em geral com a participação de quase 14,00%; juntos, estes três Setores compuseram mais de 90,0% da geração de empregos femininos em todo Pará.

Também no período analisado (Janeiro-Dezembro), o Pará foi o Estado da Região Norte que registrou a maior geração de empregos formais femininos, com saldo positivo de 14.719 postos de trabalhos (equivalente a 27,6% do saldo total), seguido do Estado do Amazonas, com saldo positivo de 14.706 postos de trabalhos (equivalente a 27,4% do saldo total); Rondônia, com saldo positivo de 7.987 postos de trabalhos (equivalente a cerca de 14,9% do saldo total); Tocantins, com saldo positivo de 6.819 postos de trabalhos (equivalente a 12,8% do saldo total); Roraima, com saldo positivo de 3.743 postos de trabalhos (equivalente a 7,0% do saldo total); Acre, com saldo positivo de 2.924 postos de trabalhos (equivalente a 5,5% do saldo total) e do Estado do Amapá, com saldo positivo de 2.559 postos de trabalhos (equivalente a cerca de 4,8% do saldo total de toda Região Norte).

Em toda a Região Norte, foram feitas no ano passado (Janeiro-Dezemb ro/2022) um total de 378.398 admissões formais femininas, contra um total de 324.941 desligamentos femininos, gerando um saldo positivo de 53.457 postos de trabalhos formais femininos.

FORÇA DA MULHER

O Mercado de Trabalho ainda está distante da correta e justa participação das Mulheres. Por conta de décadas de luta, organização, capacidade e força, as Mulheres seguem construindo a economia do Pará e de todo Brasil, entretanto ainda existem práticas desiguais que precarizam o trabalho feminino. Que não só neste dia 08/03/2023, mas também a cada dia, seja permanente a busca por uma sociedade mais justa, inclusiva, com proteção e igualdade de oportunidades a todas as Mulheres deste país, conclui Everson Costa ao divulgar o levantamento.

Imagem: Reprodução