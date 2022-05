Setran reconstrói ponte na PA-324, que teve avarias na cabeceira após chuvas

A estrada está liberada no trecho apenas para veículos leves. Há rotas alternativas para ônibus e caminhões.

A Secretaria de Estado de Transportes (Setran) está com equipe trabalhando na restauração da ponte sobre o Rio Taciateua, localizada no KM 7,3 da PA-324. A estrutura sofreu avarias em sua cabeceira com as fortes chuvas que caíram na região nordeste do Estado, no último final de semana.

Após análise de especialistas, o tráfego pesado na ponte foi interditado e ocorre em meia pista para veículos leves. Segundo o titular da Setran, Adler Silveira, a orientação é de que o tráfego de veículos pesados, contendo meia tonelada para cima, seja direcionado, “a continuar viagem, indo por dentro de Capanema, onde (os veículos pesados) podem utilizar a PA-242, ou ainda podem também entrar por Santa Luzia, acessando à PA-124, desviando do trecho da PA-324, que está avariado”, pontuou.

A estrutura da ponte será avaliada ainda, na tarde desta quarta-feira (25), por equipes de mergulhadores para avaliar a questão estrutural do pilar, onde recalcou a estrutura, para fazer a recuperação total da ponte.

A ponte sobre o rio Taciateua foi construída há mais de 60 anos, com uma estrutura com 38 metros de comprimento com 9 metros de largura, sendo um vão de 30 metros de extensão.

A operação de trânsito na área da ponte Taciateua conta com apoio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e Departamento de Trânsito do Estado (Detran).

Por Kátia Aguiar (SETRAN)