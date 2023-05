Setur conclui formação de Condutor de Turismo de Pesca Esportiva em São Caetano de Odivelas

A Secretaria de Estado de Turismo (Setur) promoveu pela primeira vez o Curso de Condutor de Turismo de Pesca Esportiva no município de São Caetano de Odivelas, na região de integração do Rio Caeté, entre os dias 22 e 25 de maio. O objetivo principal é capacitar pessoas para atuação no segmento do turismo de pesca, fortalecendo um importante mercado, que movimenta cifras consideráveis na economia do Brasil e do mundo.

De acordo com o secretário de Estado de Turismo, Eduardo Costa, “fomentar o turismo de pesca esportiva é oferecer uma grande oportunidade de geração de emprego e renda na região”. O titular da pasta no Pará também destacou o potencial econômico naquela região.

“O turismo de pesca no estado tem um enorme potencial. Há espécies de enorme interesse na costa, na região do Salgado, como o robalo, a pirapema, pescada amarela e xaréu, que atraem interesse da pesca esportiva mundial. Para recolocar o Pará no cenário nacional e internacional da pesca esportiva, precisamos qualificar e capacitar a mão-de-obra que trabalha no segmento”, afirma.

As inscrições foram gratuitas e o curso teve dois módulos, sendo o primeiro voltado para o atendimento do condutor com o pescador e o segundo focado na teoria, prática e o uso de técnicas específicas para o segmento da pesca esportiva. Entre os temas abordados estiveram conceitos de pesca esportiva e turismo de pesca esportiva, biologia de peixes esportivos, ecologia, apetrechos de pesca esportiva, pesque e solte (boas práticas), legislação pesqueira aplicada à pesca esportiva e oportunidades de trabalho e oportunidades de trabalho com o turismo de pesca no estado.

“O curso foi direcionado aos condutores locais que já atuam na atividade, com o objetivo de levar qualificação especializada visando melhorar o atendimento ao turista pescador, bem como técnicas para a prática da pesca esportiva de uso de apetrechos e equipamentos com segurança e sustentabilidade das muitas e ricas espécies que possuímos nos rios da Amazônia e na costa oceânica do Pará”, explica o secretário, Eduardo Costa.

Para execução da ação, a Setur contratou uma consultoria com expertise no setor e na estruturação de destinos voltados ao segmento do turismo de pesca dos quais São Caetano Odivelas é tratado como um dos municípios alvos do projeto para a qualificação integral de toda a cadeia turística. Também estão previstas turmas em Salinópolis em junho e em Oriximiná em julho desse ano.

“O turismo de pesca é uma ferramenta de desenvolvimento local em áreas mais remotas, capacitando o receptivo turístico, de forma sustentável, gerando emprego e renda”, conclui o consultor e instrutor da primeira turma, Kelven Lopes. Atualmente, o mercado da pesca esportiva movimenta cifras bilionárias no Brasil e no mundo, em torno de 200 bilhões de dólares no mercado global, o equivalente a cerca de 1 trilhão de reais.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação