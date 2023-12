Setur encerra calendário de participação em feiras no Salão Nacional do Turismo

O Estado do Pará encerra seu calendário de participação em feiras de turismo nacionais e internacionais marcando presença no Salão Nacional do Turismo, entre os dias 15 e 17 de dezembro, em Brasília (DF). Uma comitiva da Secretaria Estado de Turismo (Setur) vai participar do evento realizado no anel inferior do Estádio Mané Garrincha, que fecha o ano turístico brasileiro em 2023.

Durante os três dias de feira, a delegação paraense cumpre extensão agenda de reuniões, parcerias e encontros para fortalecimento institucional do destino Pará junto ao trade. Na pauta de ações estão a filiação da Setur a Associação Brasileira Das Operadoras De Turismo (BRAZTOA) – em março de 2024; realização de famtour e presstrip pré-FITA (Feira Internacional de Turismo da Amazônia) 2024 – que acontecerá de 16 a 19 de maio no Centro de Convenções Sebastião Tapajós, em Santarém – com tours em Belém, Marajó e Santarém; a definição do Espaço Braztoa e Encontro de Negócios com operadores Braztoa durante a FITA 2024; lançamento do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2024/25 também na FITA do próximo ano e ainda a participação do Pará na Academia de Excelência Braztoa 2024.

Como parte da delegação que representa o Estado e resultado de um trabalho de articulação e parceria da Setur com a Fecomércio e Sistema S, no Espaço Manifestações Culturais, o SESC Pará vai levar o grupo de carimbó “Sancari” de Belém para as apresentações culturais nos espaços pré-estabelecidos. Já no Espaço Gastronomia, o SENAC Pará representará a gastronomia paraense com a presença de dois chefs de cozinha: Ricardo Branches, de Santarém e Felipe Gemaque de Belém. O tacacá foi o prato escolhido pelo MTur para representar o Pará. E por fim, no setor de Artesanato, serão três artesãos, que já foram selecionados pelo Sebrae Pará.

A capital do estado, Belém, foi escolhida para ser a representante do estado no espaço Destinos Turísticos Inteligentes. Além disso, o Pará vai apresentar quatro experiências de turismo ao público visitante, agentes de viagens e operadoras turísticas, bem como o mercado de fornecedores do turismo: Rota Amazônia Atlântica (Apoiada pelo MTur anteriormente), Rede Viva Marajó (apoiada pelo Sebrae), Quilombo Laranjituba do Moju (Projeto Experiências do Brasil Original) e Comunidade Borari de Santarém (Projeto Experiências do Brasil Original).

Para o secretário adjunto, Lucas Vieira, “a participação do Pará em feiras é uma das ferramentas da estratégia de promoção do turismo executadas pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur), para construção de uma rede de contatos no setor, apresentação de novas ofertas e novos produtos turísticos do Pará, e com apoio do trade estimular o ambiente de negócios”.

Após o Salão, a equipe da Setur participa de reunião no Ministério do Turismo (MTur) para tratar da FITA, além de outros feiras e eventos nacionais para 2024, na segunda-feira (18), às 9h30, na Esplanada dos Ministérios.

O Salão Nacional do Turismo 2023 – Conheça o Brasil é uma estratégia de mobilização, promoção e comercialização de roteiros, experiências e produtos turísticos, desenvolvidos e estruturados segundo as diretrizes e os princípios do Programa de Regionalização do Turismo e da Política Nacional de Turismo, que reforça a importância de um modelo de gestão da atividade turística, com base na competitividade e na inclusão social, fortalecendo as empresas, os destinos e as políticas voltadas para o setor.

O Salão, historicamente, foi considerado uma ampla vitrine do turismo no país, bem como um elemento para a formação da cultura de viagens no Brasil. É o evento onde são apresentados ao mercado, e ao público final, os principais produtos turísticos ofertados pelas 27 Unidades da Federação brasileiras.

O público do evento inclui gestores públicos, empreendedores de micro e pequenas empresas, profissionais do turismo, operadores e agentes de turismo receptivo, imprensa, pesquisadores, sociedade civil organizada, professores de instituições de ensino superior de turismo e hotelaria, estudantes e turistas.

Algumas das atrações são o Espaço Institucional das Macrorregiões, Espaço Experiências (MTur), Destinos Turísticos Inteligentes (MTur/SEBRAE), Cozinha Show (SENAC), Manifestações Culturais (SESC), Espaço Enoturismo (MTur/Associação Brasileira de Enoturismo), Mercado da Agricultura Familiar (MTur), Artesanato (Sebrae), Espaço de Exposição do CRAB (Sebrae), Espaço de Promoção dos Produtos Turísticos (MTur), Espaços Instagramáveis (MTur), Espaço Biomas (MTur), Lounge Ministério do Turismo (MTur), Lounge Governo Federal (MTur), Lounge Embratur (Embratur), Espaços Institucionais Parceiros (GDF, Senac, Sesc, Sebrae), Espaço Institucional do CNT/OMT, entre outros. São esperadas cerca de 10 mil pessoas por dia.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação