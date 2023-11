Setur promove curso, treinamento e conscientização em Salinópolis

Curso de Condutor Ambiental de Trilhas e Caminhadas, treinamento de gestores municipais e empresários no Cadastur 3.0 e palestra sobre Turismo responsável para o enfrentamento de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse é o conjunto de ações e projetos executados pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur), que teve início ontem (27) e prossegue até o dia 8 de dezembro, em Salinópolis, principal destino da região turística conhecida como Zona do Salgado, no Nordeste do Pará.

O curso de Condutor Ambiental de Trilhas e Caminhadas, que é realizado pela Setur desde 2015, com apoio de uma rede de parceiros, tem como objetivo principal promover qualificação profissional para pessoas que vivem no entorno ou dentro das unidades de conservação existentes no território paraense, com melhoria da qualidade dos serviços prestados aos turistas, aumento da competitividade do destino local, da empregabilidade, qualidade de vida e do desenvolvimento sustentável nesses territórios. O curso com aulas práticas e teóricas apresenta um modelo alternativo de gestão turística realizada em áreas naturais e comunidades locais, gerando benefícios e a conservação da diversidade existente no Pará.

“O curso de Trilhas e Caminhadas só reforça a importância do apoio a projetos em um segmento vital para o desenvolvimento de uma região: o turismo. O curso valoriza a prestação do serviço, com segurança e conhecimento desse ambiente natural amazônico”, explica o secretário de Estado de Turismo do Pará, Eduardo Costa.

O treinamento do Cadastur em sua versão 3.0 é fundamental para representantes tanto do poder público municipal como para empreendedores do setor turístico, a exemplo de proprietários e funcionários de restaurantes e pousadas da região. Em parceria com a Secretaria de Turismo de Salinópolis (Setursal), o treinamento será realizado nesta quarta-feira (29), das 18h às 21h, na Casa de Cultura. “O cadastro serve como fonte confiável de informações sobre restaurantes, hotéis, agências e outros serviços para turistas”, afirma Eduardo Costa.

Criado pelo Ministério do Turismo, o Cadastur é o cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor turístico. É obrigatório para Meios de Hospedagem, Agências de Turismo, Transportadoras Turísticas, Organizadoras de Eventos, Parques Temáticos, Acampamentos Turísticos e Guias de Turismo -MEI (Microempreendedor Individual). Outras atividades podem ser cadastradas em caráter opcional. Ele permite ao prestador atuar legalmente, de acordo com a Lei do Turismo, por meio da emissão do Certificado Cadastur, assim como oferece benefícios aos cadastrados.

No mesmo dia e evento, a Setur promove a palestra sobre Turismo responsável para prevenção à exploração de crianças e adolescentes no turismo. O turismo responsável é uma maneira de viajar que respeita o meio ambiente, a sociedade e a economia local do destino. Profissionais do setor e prestadores de serviço buscam garantir uma experiência que satisfaça as necessidades da geração atual sem comprometer os recursos para o uso das gerações futuras.

Recentemente, em outubro deste ano, a Setur participou do 1° Encontro Nacional de Turismo Responsável, em Natal (RN). O evento integrou o Projeto “Brasil, essa é a nossa praia!”, promovido pelo Ministério do Turismo, que busca orientar destinos turísticos sobre ações de gestão responsável, incentivando a adoção de boas práticas em sustentabilidade, segurança turística e turismo de base comunitária por gestores públicos e privados, comunidade local e turistas.

“O conceito de turismo responsável existe para criar lugares melhores para as pessoas morarem, e lugares melhores para as pessoas visitarem. E para que ele exista é preciso que hoteleiros, governantes, comunidades locais e turistas assumam responsabilidades e tomem medidas para tornar o turismo mais sustentável”, conclui Eduardo Costa.

