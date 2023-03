Setur promove turismo do Pará em Portugal

O Pará iniciou a sua participação em feiras internacionais de turismo em 2023 marcando mais uma vez presença com destaque na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que ocorre até este domingo (05/03), em Lisboa, Portugal, no Parque das Nações. A comitiva do turismo paraense é liderada pelo secretário de Estado de Turismo do Pará, Eduardo Costa, e o secretário-adjunto Lucas Vieira, que conta ainda com técnicos da casa, como profissionais de marketing e turismólogos, além de representantes do trade.

Os primeiros dois dias foram dedicados, exclusivamente, aos profissionais do setor e os outros três dias são abertos ao público em geral, para conhecimento e intercâmbio de informações entre as ofertas turísticas das regiões de Portugal e dos destinos internacionais presentes.

“É muito importante esse contato direto com o trade turístico europeu e com o mercado final para que a gente possa apresentar o Estado do Pará, nossos atrativos e destinos turísticos. A presença é fundamental também para construção de relacionamentos com outros secretários, com representantes do Ministério do Turismo, da Embratur, de operadoras turísticas, agentes de viagens e veículos da imprensa”, afirma o secretário Eduardo Costa.

Portugal é o segundo maior mercado emissor europeu e o quarto emissor geral de turistas internacionais para o estado do Pará, conforme dados do Ministério do Turismo (MTur). O Pará reúne atrativos e produtos nos segmentos de Cultura, Sol e Praia, Ecoturismo e Aventura, apontados pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) como sendo alguns dos principais motivadores para o turista português visitar o Brasil. O trabalho de divulgação do Pará como destino turístico em feiras faz parte dos esforços da Setur em atrair turistas internacionais, em especial da Europa, contando para isso com a ligação direta do voo Belém-Lisboa, operado pela TAP, que conecta a capital portuguesa a mais de 50 destinos do Velho Mundo.

“Temos a vantagem competitiva de contar com um voo direto Belém-Lisboa que nos dá acesso direto a esse turista. O turismo receptivo é muito importante. Fortalece o processo que traz divisas para o Estado, que é o objetivo maior do Governo do Pará com a atividade turística. Vamos apresentar ao mercado internacional, em especial o mercado turístico português, todo o potencial que o Pará tem no turismo, a gastronomia, o turismo cultural, religioso e de natureza”, conclui Eduardo Costa.

Atualmente, o segmento mais procurado pelos turistas portugueses é o sol e praia. Ele corresponde a 55% do total, enquanto o turismo de natureza e o relacionado a cultura respondem a 20% cada um. Pesquisas apontam que 93% dos portugueses que visitam o Brasil desejam retornar ao país.

Nesta 33ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) participam mais de 1400 expositores com mais de 60 destinos internacionais, companhias aéreas, operadoras turísticas e agências de viagens, além de 125 hosted buyers internacionais. No estande do Pará no evento, estão presentes a equipe técnica da Setur e 10 co-expositores associados à Agência Brasileira de Agentes de Viagens (ABAV-PA), que comercializam experiências turísticas nos destinos paraenses.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação