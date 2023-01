Seu Jorge consegue registrar filho com nome inusitado

O cantor Seu Jorge recebeu, nesta quinta-feira (26), a autorização para registrar o filho dele e de sua companheira, a terapeuta Karina Barbieri, com o nome de Samba. A informação foi confirmada em uma nota divulgada pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen-SP). O registro foi oficializado também nesta quinta.

De acordo com a entidade, o Cartório de Registro Civil do 28° Subdistrito da Capital formou “seu convencimento no sentido de registrar” o nome solicitado pelo cantor. A registradora Kátia Possar, que aprovou o pedido, declarou que as razões apresentadas pelo artista, como, por exemplo, a “preservação de vínculos africanos”, a convenceram a autorizar o registro.

– Diante das razões apresentadas, que envolvem a preservação de vínculos africanos e de restauração cultural com suas origens, assim como o estudo de caso que mostrou a existência deste nome em outros países, formei meu convencimento pelo registro do nome escolhido, que foi lavrado no dia de hoje [quinta, 25] – destacou a registradora.

Inicialmente, o 28° Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais tinha se recusado a emitir a certidão de nascimento do menino com o nome Samba por considerá-lo “incomum”. A Arpen chegou a informar que Seu Jorge teria que escrever um texto justificando a escolha e que esse documento seria levado ao juiz. No entanto, isso não foi necessário.

A companheira de Seu Jorge, a terapeuta Karina Barbieri, deu à luz ao filho do casal no último domingo (22). O menino nasceu na maternidade São Luiz Star, na Zona Sul de São Paulo. Por lei, os pais têm até 15 dias para registrar a criança. O prazo pode ser ampliado para até três meses em caso de lugares que forem distantes mais de trinta quilômetros da sede do cartório.

