Seul abre fogo de advertência após incursão da Coreia do Norte

Um navio da Marinha da Coreia do Sul abriu fogo de advertência para afastar um barco-patrulha da Coreia do Norte que cruzou sua fronteira marítima no sábado (15), segundo informaram, neste domingo (16), fontes militares sul-coreanas.

O navio norte-coreano atravessou a Linha de Limite Norte (NLL), que marca a divisão marítima entre os dois países no Mar Amarelo – chamado de Mar Ocidental em ambas as Coreias -, no sábado às 11h (23h de sexta-feira em Brasília), o que levou a Marinha do Sul a enviar uma patrulha.

Depois que a embarcação norte-coreana falhou em responder às transmissões de alerta e tentativas de comunicação do sul, o navio sul-coreano disparou 10 tiros de alerta de seu canhão automático, forçando o barco norte-coreano a se retirar.

O Norte teria feito a incursão enquanto perseguia um barco pesqueiro chinês, relatou a agência sul-coreana Yonhap, e, segundo o JCS, o barco norte-coreano teria permanecido ao sul da linha NLL por cerca de 10 minutos.

Em outubro de 2022, uma embarcação de guerra sul-coreana também disparou tiros de advertência contra um navio mercante norte-coreano pelo mesmo motivo e, em resposta, as forças norte-coreanas também abriram fogo de advertência contra o sul.

A península vive um nível histórico de tensão depois de um 2022 em que Pyongyang, que rejeitou ofertas para voltar ao diálogo, realizou um número recorde de testes de armas e em que Seul e Washington voltaram a realizar grandes manobras e a exercitar a dissuasão ampliada.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: Pixabay