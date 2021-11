Seurb inicia manutenção de calçada no canal da Tamandaré

A Prefeitura Municipal de Belém (PMB), por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), vem intensificando os serviços de manutenção de calçadas na capital paraense. A calçada e o guarda-corpo do trecho do final do canal da Tamandaré, com a Rua Doutor Assis, começaram a receber serviços de manutenção desde o dia 20 de outubro, visando à recomposição de um trecho danificado.



Essa ação faz parte do programa Belém Bem Cuidada da PMB e tem como objetivo oferecer a manutenção e construção de calçadas em praças, ruas e conjuntos para criar um ambiente mais agradável e seguro à comunidade.

No canal da Tamandaré será feito 80 metros de calçamento, que está danificado, e 22 metros de guarda-corpo, que foram quebrados. Os serviços devem ser concluídos na sexta-feira,12.

“A Prefeitura não tem medido esforços para proporcionar à população uma cidade cada vez mais bem cuidada. Estamos investindo cada vez mais em calçadas para que pedestres tenham locais seguros para transitarem, garantindo a eles o direito de ir e vir”, detalhou o titular da Seurb, Deivison Alves.



A autônoma Vera Dantas, de 45 anos, que mora há 30 anos no Canal da Tamandré acompanha de perto as obras e conta que os serviços chegaram em boa hora e também trouxeram dignidade para os moradores. “A situação aqui tava cruel. Do jeito que tava não dava nem para as crianças brincarem direito, tinha pouco espaço, era um perigo. Isso agora vai acabar, porque elas vão ter calçada pra brincar. E os pedestres não precisam mais andar no meio da rua e dos carros”.



Para o aposentado e morador há 45 anos do canal da Tamandaré, Carlos Tavares, 53, a manutenção do guarda-corpo chegou no momento certo e em tempo hábil.”Nossa maior preocupação era que alguma criança ou idoso caísse. A gente queria agradecer para a Prefeitura, que disponibilizou as equipes para esse serviço aqui na rua”, comenta o aposentado.



Reformas – Desde o início da atual gestão a Seurb está executando um programa específico de manutenção de calçadas em diversos pontos de Belém, para torná-las seguras e acessíveis ao pedestre.



De acordo com o secretário municipal de Urbanismo, Deivison Alves, os locais são avaliados de acordo com o grau de necessidade. “Temos que ser criteriosos para escolher as prioridades de acordo com os locais que mais precisam de intervenção e, assim, montamos uma programação que tem demandas solicitadas pela população, por outros órgãos e detectadas pela vistoria da fiscalização”, explica o titular da Seurb.



Texto: Igor Monteiro

Fonte: Agência Belém