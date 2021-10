Seurb já está preparando os cemitérios para o Dia de Finados

A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) já iniciou os serviços de limpeza e organização para garantir assim, uma visita tranquila no Dia de Finados, no próximo dia 2 de Novembro.

A Seurb que administra o cemitério de Santa Izabel, no Guamá e São Jorge, na Marambaia, iniciou as atividades de reparo como, roçagem, capinação, retirada de entulho e lixo nas alamedas e arredores das sepulturas, os serviços estão sendo realizados desde de setembro, e vão continuar até as vésperas do dia dos finados.

A Seurb também está fazendo vistoria e reforçando a manutenção da iluminação pública nas principais ruas de acesso, nos arredores e no interior dos cemitérios.

São mais de 60 agentes de limpeza atuando nos cemitérios de Santa Izabel e São Jorge, para manter o lugar mais acessível e agradável para aqueles farão visitas aos seus entes queridos. A capela do São Jorge foi revitalizada em abril deste ano, na qual foi realizada uma obra extensa no muro da fachada a da lateral, substituindo as partes quebradas, construído uma nova estrutura, com grades e pinturas novas.

Para evitar aglomerações nas necrópoles e prevenir contra a covid-19, as secretarias de economia (Secon), Superintendencia Executiva de Mobilidade (SeMOB), Organização Publica, Guarda Municipal de Belém, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar irão se reunir na próxima semana para estabelecer medidas de fiscalização e orientação para a população.

Os horários de funcionamento no dia 2 de novembro, nos cemitérios Santa Izabel, no Guamá, e São Jorge, na Marambaia, são a partir das 7h até as 16h.

