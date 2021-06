Seurb orienta moradores sobre construções de rampas em cima de ciclovias

Uma equipe da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), por meio do Núcleo Setorial do Código de Posturas (NSCP), percorreu nesta terça-feira, 22, a ciclovia da av. João Paulo II para vistoriar os locais onde foram construídas “rampas” de acesso de forma irregular e sem autorização do órgão competente.

A equipe realizou uma abordagem educativa com os proprietários dos imóveis responsáveis pelas construções irregulares nas ciclovias, com a finalidade de conscientizá-los sobre o uso daquele espaço para os ciclistas e orientar a comparecerem na sede do órgão para tratar sobre a adequação.

O diretor do Núcleo Setorial do Código de Posturas, Jacintho Campina, reforça que as calçadas e ciclovias devem ser liberadas de qualquer obstrução ou impedimento físico, fixo ou móvel, que impeça a livre circulação dos pedestres e ciclistas, assim como a proibição ao fechamento de vias, que impeça o ir e vir das pessoas.

O setor de Código de Posturas, diariamente, fiscaliza obstruções e irregularidades nas calçadas e ciclovias da cidade, seja por denúncias ou programação de fiscalização. As ações são respaldadas por lei para retirar qualquer obstáculo que descumpra a norma. “O cidadão que for construir uma calçada ou garagem pode solicitar orientação de forma gratuita à Seurb para realizar a obra dentro das normas previstas no Código de Posturas e evitar as irregularidades e sanções”, orienta o secretário de Urbanismo, Deivison Alves.

Denúncias – Para fazer denúncias referentes à violação do Código de Posturas, a população pode ligar para o número (91) 3039-3707 ou pelo whatsapp (91) 98418 3491 no horário de 8h às 13h ou apresentar a denúncia por escrito na secretaria, podendo ser de forma anônima. É necessário ter o endereço correto do local para fiscalização.

A Seurb se localiza na Avenida Governador José Malcher, Nº 1622, bairro de Nazaré.



Texto: Igor Monteiro

Fonte: Agência Belém