Seurb participa da segunda ação integrada orientando moradores

A Secretaria Municipal de Urbanismo de Ananindeua – Seurb participou, ontem, sexta-feira, 01, da segunda edição do programa Prefeitura em Movimento, que tem como objetivo aproximar ainda mais a administração municipal e a população, ouvindo e registrando reivindicações, além de oferecer serviços como emissão de documentos pessoais e atendimento médico. O órgão esteve presente com o drive-thru de materiais recicláveis para que a população receba orientação sobre o descarte correto de resíduos sólidos e leve os materiais aptos a serem reciclados.



A secretária da Seurb, Adriana Cardoso, falou sobre como o trabalho está funcionando dentro da escola, “Realizamos uma panfletagem com os alunos e moradores do bairro do Aurá há dois dias atrás como forma de conscientização e para que eles possam trazer hoje o seu material reciclável. Recolhemos tudo e doamos para as cooperativas de catadores do município”,disse.

Vale lembrar que durante os outros 6 dias de ação, a secretaria estará realizando os serviços como capina/roçagem, manutenção de drenagem, desobstrução de bueiros e a retirada de entulho.



Imagem: Ascom/PMA