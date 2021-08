Seurb prepara os cemitérios para o Dia dos Pais

Para disponibilizar um ambiente com mais conforto aos visitantes durante as visitas aos cemitérios no do Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo, 8, uma ação de limpeza foi realizada nos cemitérios administrados pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb).

Os serviços de revitalização das capelas, roçagem, capinação, retirada de entulho e lixo nas alamedas e arredores de sepulturas começaram no final do mês de julho e serão concluídos nesta sexta-feira, 6, nos cemitérios Santa Izabel e São Jorge.

A Seurb também reforça a manutenção da iluminação pública nas principais ruas de acesso, nos arredores e no interior dos cemitérios.

Quem demonstrou satisfação com o zelo da Prefeitura junto aos cemitérios foi Marcelo Bentes. “Nós estamos percebendo que está havendo toda uma preparação e uma limpeza, está melhor do que estava nos anos anteriores”, comentou.

O diretor do Departamento de Necrópoles da Seurb, Lucas Farias, solicita ao público que se antecipe à visitação para evitar aglomerações no Dia dos Pais. O uso de máscaras e o distanciamento social serão obrigatórios.

“Por isso, é muito importante que as pessoas se antecipem, podendo prestar suas homenagens nesta sexta-feira, ou no sábado. Para quem vier no domingo, que venha em número reduzido, de preferência três ou quatro pessoas, no máximo”, sugere o diretor, que realiza visitas às necrópoles para acompanhar o trabalho de limpeza.

“Nós equipamos com EPIs a nossa equipe, todos estão uniformizados, vamos disponibilizar álcool 70% e vamos aferir a temperatura na entrada dos cemitérios. Estamos prontos para receber os visitantes que irão prestar homenagens aos seus pais”, completou.

Para a população fica o alívio e a sensação de segurança de não ser contaminada pela Covid. É o caso de Brenda Costa, que diz ser “muito boa essa prevenção, fazendo com que todos tenham proteção”. Ela vai todo ano ao cemitério Santa Izabel visitar o túmulo do pai e afirmou emocionada que ele “foi um grande amigo e companheiro até a hora da partida dele”.

Cemitério São Jorge

No cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, o serviço de limpeza já foi concluído. A Seurb também realizou a revitalização da capela e em abril deste ano realizou uma obra extensa no muro da fachada e da lateral. As partes quebradas foram substituídas e ganharam reforço. Também foi construída uma nova estrutura para segurar o muro. Foram instaladas grades e feita uma nova pintura.

“Nós estamos trabalhando diariamente para recuperar as condições dos cemitérios que são administrados pela Seurb. Eles estavam completamente abandonados. Esperamos um grande público neste final de semana e estamos fazendo um grande esforço para dar conta da organização dos cemitérios e receber bem os visitantes”, explica o secretário de Urbanismo, Devison Alves.

Serviço

No domingo, 8, os portões dos cemitérios públicos – Santa Izabel, no Guamá, e São Jorge, na Marambaia – abrem às 7h e fecham às 16h. No cemitério de Santa Izabel, será celebrada a tradicional missa das 7 horas. No cemitério São Jorge, a missa será será celebrada às 9 horas.

Texto: Igor Monteiro

Fonte: Agência Belém