Seurb prioriza iluminação pública nos 100 primeiros dias da nova gestão municipal

Nos 100 primeiros dias da nova gestão municipal a Secretaria Municipal de Urbanismo priorizou o trabalho de “arrumar a casa”. Obedecendo a todos os protocolos de prevenção exigidos pela pandemia do coronavírus, o órgão intensificou os cuidados no atendimento ao público e no dia a dia dos servidores, em especial dos servidores que estão na chamada extrema linha de frente contra a Covid-19, como é o caso dos que trabalham nos cemitérios, como coveiros, que foram incluídos no programa Belém Vacinada e já receberam a primeira dose do imunizante.

Ações imediatas

Como parte do plano imediato para os primeiros meses de governo, a Seurb intensificou as ações para melhorar a iluminação pública em toda a cidade. O serviço, contínuo, envolveu a troca de lâmpadas queimadas ou danificadas, além da reposição de peças como relés, reatores, capacitores e conectores, totalizando 6.638 atendimentos já executados, em ruas, feiras e praças em Belém e nos distritos de Mosqueiro, Outeiro e a ilha de Cotijuba, com destaque para o trabalho de iluminação pública no entorno do canal do Tucunduba, realizado durante as comemorações pelo aniversário de 405 anos de Belém. Em parceria com a Agência Distrital, a Seurb recuperou o caramanchão da praia do Chapéu Virado. O logradouro desabou no dia 5 de fevereiro deste ano, após ser atingido por fortes chuvas e ventania. O espaço, que ficou abandonado por 16 anos, é um importante ponto turístico da ilha e está sendo totalmente revitalizado.

Atuação

Em outras frentes de trabalho a Secretaria de Urbanismo realizou visita técnica visando à retomada das obras no Palácio Antônio Lemos e no Mercado Municipal de Mosqueiro, além das obras de revitalização da Praça Dom Pedro II. A Secretaria atua também na fiscalização do Código de Posturas e Ordem Pública e nesse período ampliou as fiscalizações por meio de diálogo e orientações sobre publicidade irregular em vias e logradouros públicos. A Seurb se integra ainda às ações da Organização Pública, que junto com outros órgãos da Prefeitura vem executando importantes fiscalizações nas ruas da capital e dos distritos, visando o cumprimento das medidas sanitárias em vigor no combate à proliferação da Covid-19.