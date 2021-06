Seurb renova sistema de iluminação do Trapiche de Cotijuba

A Prefeitura de Belém, através da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) realizou melhorias na iluminação no Trapiche de Cotijuba. O serviço faz parte das ações do programa “Verão da Gente”, que envolve várias secretarias municipais e leva serviços de limpeza urbana, paisagismo, iluminação pública e sinalização em Mosqueiro, Icoaraci, Outeiro e Cotijuba.

“É muito gratificante presenciar os investimentos e os trabalhos sendo realizados pela Prefeitura de Belém em Cotijuba. Essa iluminação vai garantir melhor trafegabilidade aos moradores e turistas da nossa ilha”, afirma a moradora Maria José Pereira.

Recuperação

O Departamento de Iluminação Pública da Seurb renovou completamente a iluminação do Trapiche de Cotijuba, com a instalação de eletrodutos galvanizados ¾ por toda a extensão do trapiche, instalação de dois projetores em Led 150 w direcionados para a passarela, instalação de seis luminárias avant 64 w e o lançamento de cabos em dois circuitos.

“Reformar, substituir e modernizar os parques de iluminação pública dos nossos distritos é uma das prioridades dessa gestão. Esperamos ter cumprido nosso dever de manter o Trapiche de Cotijuba bem iluminado para receber os turistas durante as férias de julho e os moradores da ilha”, explica Félix Negrão, diretor de Iluminação Pública da Seurb. “Esse trabalho segue por todos os outros distritos”, enfatiza o diretor.

Operação Verão da Gente

O Secretário Municipal de Urbanismo, Deivison Alves, esclarece que o órgão vem intensificando uma série de melhorias na Ilha de Cotijuba para receber os turistas durante as férias de julho. O trabalho inclui a troca de lâmpadas, queimadas ou danificadas por atos de depredação e vandalismo, além da reposição de peças como relés, reatores, capacitores e conectores.

“Também fazendo parte da Operação Verão da Gente, comerciantes de Cotijuba irão receber a visita de técnicos da Organização Pública para orientar sobre as medidas sanitárias seguras para funcionar durante o mês de julho, época de maior procura pelos turistas. A intenção é evitar aumento da contaminação da Covid-19 neste período”, informou o Secretário de Urbanismo, Deivison Alves.

Manutenção

A Seurb mantém ronda e manutenção do sistema de iluminação pública, executado por uma prestadora de serviço e coordenado pela Diretoria de Iluminação Pública (DIP). Esse serviço funciona 24 horas, dividido em três turnos, com quatro equipes por turno. As solicitações podem ser realizadas por meio do número 0800 400 0300, que atende ligações originadas tanto de telefone convencional como de celular, ou na própria Secretaria situada no endereço: Av. Gov.José Malcher, 1622 – Nazaré.



Texto: Igor Monteiro

Fonte: Agência Belém