Seurb retira grades de trecho do canteiro do BRT para evitar novo acidente

A equipe de trabalho de rua do Núcleo Setorial do Código de Posturas da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) realizou trabalho de retirada de parte das grades de proteção da ciclovia e calçadas centrais da via expressa do BRT na Avenida Almirante Barroso.

As grades foram danificadas por um acidente de trânsito, ocorrido na madrugada desta segunda-feira, 19. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (SeMOB) apura as circunstâncias do acidente, já que o motorista que causou o acidente fugiu do local com o veículo.

Para evitar complicações maiores para o trânsito na área do acidente, bem como garantir a segurança dos usuários da ciclovia e das calçadas, a equipe da Seurb retirou as grades danificadas e já realizou a recomposição do meio fio.

“Lamentamos a falta de bom senso de alguns motoristas, que além de colocar as suas vidas e as de terceiros em risco, demonstram ainda total falta de compromisso com a sua cidade, destruindo o bem público e fugindo do local para não pagar por estes danos”, afirma o diretor do Núcleo Setorial do Código de Posturas da Seurb, Jacyntho Campina.

Ele enfatiza, que infelizmente quase toda semana a equipe do núcleo se depara com esse tipo de direção perigosa e dilapidação do bem público, ao longo das vias expressas de Belém, especialmente nas avenidas Almirante Barroso e Augusto Montenegro.

Em breve, a equipe da Seurb fará a recomposição das grades que foram danificadas no acidente.

Por: Cristina Nascimento

Fonte: Agência Belém