Sexta cultural Mariana um projeto promovido pela diretoria da festa do Círio

O projeto “sexta cultural Mariana” é o novo projeto realizado pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), que tem como intuito acontecer todas as primeiras sextas-feiras de cada mês, na qual será apresentado atrações musicais, na concha acústica, a atração acontece na Praça Santuário de Nazaré a partir das 19h. No mês de outubro não haverá programação por conta da abertura oficial do Arraial 2021.

Nesta sexta-feira (3) a programação contará com apresentações da banda da polícia militar do estado e do cantor Romano Pereira, será disponibilizado um espaço infantil com brinquedos e espaço para alimentação com food truck. A expectativa da DFN é que o projeto possa se tornar parte do calendário de eventos organizados em prol do Círio e de Nossa Senhora de Nazaré.

A DFN esclarece que todas as medidas e protocolos de segurança sanitária serão devidamente cumpridas, assim como o controle de acesso á praça. Vale lembrar que o uso de mascara é obrigatório.

Foto: Diretoria da Festa de Nazaré