Sexta-feira de grande movimento rumo ao interior do Estado

O período de veraneio começa a mostrar presença com o movimento no terminal rodoviário, no porto, na travessia de barcos para Cotijuba e na saída de Belém pela Rodovia BR-316, onde o movimento já apresenta grande intensidade na manhã desta sexta-feira, 9, sobretudo com saída pela Avenida Independência. Nesta manhã também há grande movimentação de veículos no terminal de ônibus localizado na BR-316, sede do município de Ananindeua, na Grande Belém.



Apesar da pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas estão deixando a capital paraense, rumo aos balneários, especialmente os mais procurados como Mosqueiro, Caripi, Crispim, Marudá, Algodoal, Salinas e Ajuruteua, entre muitos outros. O dado preocupante, é que estamos chegando ao segundo final de semana do Verão 2021 e já foram registrados ao menos quatro acidentes com vítimas fatais nas estradas paraenses, a saber, na BR-316, onde ontem morreram duas pessoas em choque frontal de veículos durante uma ultrapassagem forçada; na Belém-Brasília (BR-010), onde um ônibus se desgovernou e causou uma morte; e na Transamazônica (BR-230), no suodeste do Pará, onde foi registrada outra ocorrência.

A fiscalização é intensa pelas polícias rodoviárias Federal e Estadual, Detran e Secretarias Municipais de Trânsito, mas a grande responsabilidade por um trânsito seguro parte de cada condutor que tem de preservar sua vida, a de seus passageiros e das pessoas que estão nos outros carros.

MOVIMENTAÇÃO

No terminal rodoviário de Belém já havia grande movimentação de pessoas adquirindo passagens. Algumas forma comprar passagens com antecedência para garantir vagas nas viagens de amanhã, sábado, 10, especialmente para Mosqueiro e Salinas, que têm as praias mais procuradas.

Também é grande o movimento no porto, de onde partem embarcações para o Marajó, especialmente para Soure e Salvaterra, que disponibilizam exóticas praias de rio, e também na travessia para Barcarena e Abaetetuba, que igualmente apresentam opções para os banhistas paraenses.

Fotos: Roberto Barbosa