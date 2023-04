Sexta rodada agita jogadores de dominó amanhã à noite na sede social da Tuna-Luso

O Primeiro Campeonato Paraense de Dominó 6td promovido pelo Sindicato de Sociais Clubes do Pará ( Sindiclubes ) prossegue à noite dessa terça-feira, 25, mais cinco jogos valendo pela sexta rodada da competição, prevista para sede campestre da Tuna Luso Brasileira, cedida gentilmente pela presidente Glaciete Maués, a partir das 20 horas. Os confrontos de hoje são esses: Tuna Luso x Caixaparah; Ara x Paysandu; Grupo 91 x Marambaia; Novo Horizonte x Clube do Remo e Grande Família x Assembleia Paraense. A equipe da Assubsar estará de folga, porém, todos jogadores trabalharão como fiscais dos jogos com respaldo da diretoria presidida por Salatiel Campos e assessoramento dos diretores: Alberto Henrique e Luis Felipe Fernandes e também do coordenador- geral do campeonato, André Cunha, este, inclusive, vem recebendo elogios dos dirigentes das equipes disputantes pela beleza e lisura das programaçoēs dos jogos e também pela organização da competição.

Os líderes do Campeonato são: Caixaparah, Ara e Paysandu, todos com quatro pontos ganhos.

Os jogadores que vem despontando nas artilharias são : Alírio e Andrey ambos do Ara; João Barbosa ( Tuna) e Nonato( Caixaparah) todos lideram o campeonato com quatros pontos.

O Primeiro Campeonato Paraense de Dominó conta com apoio da SR Split através do desportista José Vieira Gomes e também da diretoria da Tuna Luso, por meio da presidenta Glaciete Maués.

Os resultados dos jogos da quinta-feira foram esses: Assubsar 3 x 0 Assembleia Paraense; Grande Família 2 x 1 Marambaia; Grupo 91, 0 x 3 Caixaparah; Novo Horizonte 1 x 2 Paysandu e Tuna Luso 1 x 2 Ara.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar